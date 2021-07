El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, máximo referente del Frente Cívico por Santiago, presentó hoy la lista de precandidatos a diputados nacionales para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que estará encabezada por la diputada provincial Silvia Sayago.

Zamora, que se postula como precandidato a diputado nacional suplente en tercer lugar, convocó en la presentación a los "hombres y mujeres para que desde la política podamos formar como herramienta superadora el presente, para proyectar un mejor futuro".

"Llevamos esta propuesta para septiembre", expresó en su discurso y señaló que "sabemos que este es un año electoral mucho más importante para noviembre".

En ese sentido, afirmó que "ahí estaremos juntos también para decirles a los santiagueños de la misma manera, con la humildad que lo hacemos ahora", que "si creen que estamos haciendo las cosas bien, que nos acompañen con su voto de confianza".

La lista de precandidatos está encabezada por la diputada provincial Silvia Sayago; acompañada en el segundo lugar por Bernardo José Herrera, diputado nacional y dirigente peronista; mientras que en tercer lugar irá María Luisa Montoto de Rogel, también diputada nacional y médica oftalmóloga.

Los precandidatos suplentes serán en primer lugar el jefe de la CGT Santiago del Estero, José Gómez; secundado por la comisionada municipal de La Cañada, Nilda Moyano; y en tercer lugar lo ocupa el gobernador, Gerardo Zamora.

Santiago del Estero renovará en las próximas elecciones tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

El mandatario santiagueño agradeció a "todas las fuerzas políticas que integran este proyecto político, a todos los movimiento sociales, agrupaciones políticas, dirigentes, militantes, hombres y mujeres que nos acompañan" e invitó a "hombres y mujeres para que desde la política podamos formar como herramienta superadora el presente, para proyectar un mejor futuro".

"De eso se trata la política y de eso se trata con profunda convicción lo que venimos haciendo desde el Frente Cívico por Santiago", expresó en ese sentido.

En otro tramo de su discurso, dijo que se siente "congratulado de estar aquí con nuestros candidatos que van a competir en las PASO, en las cuales estoy incluido" y señaló que "siempre lo he dicho, que toda elección es un plebiscito y nosotros estamos gobernando la provincia y se plebiscita nuestras acciones, lo realizado, lo que estamos haciendo y también nos presentamos en la sociedad para decirles lo que vamos a hacer".

"Soy un militante político más y trabajo para llevar adelante nuestra propuesta", destacó el gobernador y mencionó el "trabajo militante que tenemos los hombres y mujeres comprometidos con la política".

Asimismo, dijo que ese trabajo "lo haré como siempre lo he hecho en toda mi vida política, siendo candidato o no siendo candidato, o integrando la lista como último suplente, no importa".

"Aquí estamos para llevar nuestra propuesta con respeto y con mucha esperanza", manifestó y expresó que "como el primer día, y como siempre, ruego a Dios que nos ilumine y nos acompañe en este camino".

En ese sentido, dijo: "Me comprometo con todas las fuerzas para que superemos todos estos obstáculos que tenemos", que "tienen que ver con muchas cuestiones que no vale la pena enumerar porque todos las conocemos".

De esa manera, resaltó que es importante trabajar "con mucha esperanza y fe en Dios y en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza como pueblo santiagueño", porque "la vamos a superar a todas las barreras y vamos a seguir proyectando, con errores y aciertos, esa provincia que nos merecemos".

"Gobernando con responsabilidad, con equilibrio financiero, sin hipotecar el futuro y sin generar falsas expectativas, tratando que las cuestiones electorales no dividan a los santiagueños", advirtió.

El mandatario provincial dijo en otra parte de su discurso que "siempre decimos desde nuestra fuerza política que una elección es el domingo con el voto sagrado del pueblo en las urnas, pero todos los días antes y todos los días después los santiagueños tenemos que estar juntos para construir esa provincia juntos". (Télam)