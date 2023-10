El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dijo que "con (Javier) Milei se paralizará la obra pública", porque a las provincias "les quitarán la obra pública y la coparticipación" como parte de un "ajuste salvaje", y afirmó que de esa manera el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) busca "destruir el federalismo y a las provincias".

Zamora hizo declaraciones anoche a medios locales, difundidas hoy, y pidió que el próximo domingo los ciudadanos vayan a votar "con esperanza" y "no con odio", porque "lo peor que puede haber, es pensar que todo está tan mal que debe destruirse".

Además se mostró confiado en que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, será el próximo presidente de los argentinos, ya que es "el más capaz" y remarcó que, ante la posibilidad de un balotaje, "lo veo a (Sergio) Massa en ese balotaje".

Consultado sobre la situación económica del país, el mandatario provincial indicó que "los problemas de larga data hicieron eclosión", y que "entiende el malhumor de la gente", pero no dudó en enfatizar que "Massa entiende de esto" y que apuesta a un país donde "se construya y no donde hay que voltear todo, destruir el Estado, destruir el federalismo, la coparticipación, con un tremendo ajuste y quitar derechos".

Ante las ideas del candidato libertario, sobre que se puede contaminar ríos y su negación al cambio climático, Zamora expresó que, siguiendo ese razonamiento, las empresas de Tucumán podrán arrojar sus desechos en la cuenca Salí-Dulce y convertir al dique Frontal en "un depósito cloacal".

En ese sentido, manifestó que el avión hidrante que la provincia de Santiago del Estero encargó a una firma norteamericana "llega en menos de un mes", y señaló que se está hablando con muchos países, como Chile, para avanzar en convenios para utilizar la aeronave en caso de incendios forestales.

"Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, así que es una inversión importante, la hemos hecho los santiagueños y debería ser motivo de orgullo cuidar nuestro medio ambiente", expresó.

También se refirió a las propuestas de LLA sobre la educación, al mencionar el fracaso de los vouchers de educación en Chile, o la dolarización en Ecuador.

"La educación debe ser pública, que pueda haber educación privada, pero sobre base pública con posibilidades para todos, es totalmente irrenunciable para nuestro país, al igual que el federalismo", enfatizó y añadió: "Sería una locura pensar que no es un derecho la educación".

De esa manera transmitió "tranquilidad" a los santiagueños, al remarcar que el "gobierno provincial hará todos los esfuerzos para continuar con más obras, haciendo escuelas y garantizando la educación pública gratuita y de calidad, el apoyo al turismo, la estabilidad de los sectores públicos y privados", como parte de "medidas anticíclicas" en momentos críticos.

"Soy un político que no juego a medias, en esta elección me plebiscito, está mi foto en la boleta", expresó el gobernador.

Además pidió concurrir el domingo a las urnas con esperanza, ya que "me dolería que se destruya el federalismo, porque un país sin federalismo no es un país".

Al ser consultado, sobre la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, señaló que: "No me gusta hablar en términos personales de candidatos, pero bueno, está con muy mala suerte porque su referente político no quiere que sea presidenta".

"Es una candidata que su referente político (Mauricio Macri) está trabajando para Milei y la dejó sin posibilidades", añadió.

Sostuvo que Milei es "una persona con ideas muy complicadas", calificó la dolarización como "una locura" y manifestó que la inflación es "un problema que hay que solucionar".

Consultado sobre Massa, respondió: "Nuestro futuro presidente". (Télam)