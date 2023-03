El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni y el exfiscal estadounidense David Shapiro expondrán mañana lunes en la Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la problemática de los fraudes societarios y las empresas transnacionales.

La actividad es organizada por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec) y se desarrollará desde las 15.30.

La presentación estará a cargo de Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología de la UBA, y Javier Ortega, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno de la Universidad de Avellaneda (Undav), informaron hoy los organizadores en un comunicado.

Shapiro es miembro del John Jay College of Criminal Justice, de la City University of New York, profesor de esa casa de estudios y exfiscal en Estados Unidos.

Zaffaroni es profesor emérito de la UBA y fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

