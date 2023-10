El exministro de la Corte Suprema nacional Eugenio Raúl Zaffaroni avaló hoy la idea del candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, de crear "una suerte de policía especializada, un FBI", a la que consideró "razonable", y rechazó la postura del derechista Javier Milei, de quien dijo el jurista que "es un supuesto liberal condenando las garantías que inventaron los mismos liberales".

"Es lo mismo de siempre, una contradicción, porque Milei pretende ser liberal, es un supuesto liberal condenando las garantías que inventaron los mismos liberales. Mandan fruta", sostuvo Zaffaroni en declaraciones a El Destape Radio.

El exjuez, señalado habitualmente como "garantista" por recordar la vigencia de normas incluidas en la Constitución Nacional, enfatizó que "las garantías son para que no te metan en cana porque se les da la gana".

Milei dijo en el debate presidencial que "el país es un baño de sangre, este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni" y señaló que de ser Presidente modificará todas la legislación vinculada con la seguridad, la justicia y el sistema carcelario.

Al referirse a lo que dijeron los candidatos en materia de seguridad, el exjuez de la Corte dijo que "arrimó un poco el bochín Myriam Bregman (Frente de izquierda) y Massa (Unión por la Patria) dijo una cosa racional que es la necesidad de crear un FBI, yo siempre dije eso de tecnificar a nuestra policía".

"La propuesta de Massa de crear una suerte de Policía especializada, un FBI, es razonable. Hay que tecnificar la policía especializada para lo que son crímenes trasnacionales o amenazas a la seguridad", abundó el abogado.

Añadió que "se escucharon cosas insólitas, como el tráfico de órganos" y dijo que "sobre el crimen organizado se sabe que no hay sin la participación de alguna agencia del Estado. Se te corrompe la policía como en Rosario".

También advirtió que pese a los esfuerzos con sistemas como las cámaras en la vía pública "no se pueden prevenir los homicidios intrafamiliares".

"Hay robos, homicidios, estafas y cada modalidad tiene su forma de prevención. La prevención del delito es local y hasta barrial. No se previene igual un homicidio intrafamiliar que otra cosa", amplió.

En sus críticas a Milei y a Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Zaffaroni recordó que dicen que "van a reformar el Código Penal, pero cuando reformaste el Código Penal ya estás muerto. El único Código que puede reformular un Presidente es el Procesal, que es el Federal".

Y sobre las grabaciones a presos cuando hablen con sus abogados, que promueve Bullrich, Zaffaroni advirtió que "eso no lo puede hacer, es una locura" porque "el jefe penitenciario no puede grabar las conversaciones" si no hay una causa que lo demande, por lo que aclaró que ello "lo debe decidir un juez, no el Poder Ejecutivo".

Por otra parte, alertó que "hay un escándalo en el Poder Judicial, hay una estructura irracional del Poder Judicial y de eso no se habló" en los debates. Sostuvo además que "necesitamos una Corte Suprema en serio, que haga una jurisprudencia". (Télam)