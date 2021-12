Los ministros de Desarrollo Social y de Economía de la Nación, Juan Zabaleta y Martín Guzmán, recorrieron hoy el Centro de Primera Infancia (CPI) y el playón deportivo que la "Fundación Pupi", del exfutbolista del Inter de Italia y del seleccionado argentino Javier "Pupi" Zanetti, está construyendo en el marco del Programa "Mejor Barrio", y abogaron para que "todas las pibas y los pibes tengan los mismos derechos".

Zabaleta reafirmó la decisión de "dejar de ser el Ministerio de la asistencia para ser parte del Ministerio de la reconstrucción de la Argentina", a través del diseño de programas que contribuyan a la generación de empleo, de trabajo genuino y formal.

"Ver que el playón que se va a hacer acá en la 'Fundación Pupi', como todos los que se van a hacer en la Argentina, va a tener que contar con no menos de 30 personas para hacer la mezcla, para hacer el playón, para poner las luces; es una gran alegría, porque esto es generar trabajo", refirió Zabaleta sobre esta obra enmarcada en el Programa "Mejor Barrio", el cual prevé construir 400 playones en todo el país para generar empleo de mano de obra intensiva y motorizar el mercado interno con una inversión de 5.000 millones de pesos.

A su vez, el ministro recordó el dicho que un cura amigo, el Padre Tano de Villa Palito, siempre le decía: "Son las tres C de un extremo y las tres C del otro. Tenemos que salir de la 'C' de calle, cárcel y cementerio para entrar en la 'C' de club, capilla y colegio". En esa misma línea, Zabaleta afirmó "Ese es el camino que nosotros vamos a recorrer: club, capilla y colegio, con un Estado presente que le va a transformar la vida a la gente".

MIRÁ TAMBIÉN El gobernador Suárez aseguró que Mendoza no va aumentar impuestos

Guzmán destacó el rol fundamental que debe jugar el Estado "para potenciar aquello que genera mejores capacidades sociales y más oportunidades de desarrollo en nuestra sociedad", y remarcó que "la obra pública genera más trabajo y eso es algo que hoy en la Argentina está pasando. La verdadera inclusión parte de la base de la generación de trabajo".

"Hoy, estar pisando este playón, en este terreno municipal, gracias a los fondos del Ministerio de Desarrollo con el plan 'Mejor Barrio' es una satisfacción enorme. Porque hace muy poco empezó la idea, y ya estamos acá viendo cómo la obra se está construyendo, verdaderamente es una gran alegría", contó a su turno Zanetti, quien junto a su fundación asiste a centenares de chicos y chicas.

Click to enlarge A fallback.

"Yo creo que el futuro de un país pasa por los jóvenes, y nosotros a los jóvenes los tenemos que acompañar, pero acompañar con referentes importantes que indiquen el camino y que ellos después puedan tener sus propias satisfacciones", enfatizó el exjugador al referirse a la necesidad de pensar y generar acciones que incluyan a la juventud.

Por otra parte, se presentaron por teleconferencia cinco experiencias de otros playones que se están construyendo en distintos puntos del país, como muestra del alcance federal del programa que prevé la construcción de 200 playones para el primer trimestre del próximo año con una inversión de 200 mil millones de pesos.

MIRÁ TAMBIÉN Personal de Enfermería reclamó salarios dignos frente a la Jefatura de Gobierno porteña

Así, se escuchó la experiencia del Club Newbery and Everton, de Córdoba, en la voz de su presidente, Angelo Borgiani; también habló el intendente de Abra Pampa (Jujuy), Ariel Machaca; Pablo Grosso, intendente de Río Gallegos (Santa Cruz), y Guillermo Sokolsky, secretario de Estado de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Especiales del MDS de Tucumán. Todos coincidieron en la importancia de que el Estado ponga el foco en el deporte como herramienta de inclusión social a través de programas como "Mejor Barrio".

Zabaleta destacó que "ahí también está el Estado entendiendo que donde hay una necesidad hay un derecho, y eso es lo que venimos a garantizar: que las pibas y los pibes de Palpalá, de Abra Pampa, de Río Gallegos tengan los mismos derechos que los pibes de la Capital Federal".

La actividad contó con la presencia del secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera; el presidente de la Fundación, Andrés de la Fuente, y el director Ejecutivo, Juan de la Fuente.

La jornada comenzó con la recorrida por el CPI "Mamá Amor" destinado a niños y niñas de 45 días a 3 años y "Alternativa de Vida" para niños de 3 a 13 años, ambos bajo la órbita de la "Fundación Pupi", en Remedios de Escalada. Allí funciona un espacio cultural comunitario en donde los chicos realizan distintas actividades.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por medio del programa "Mejor Barrio" prevé construir 400 playones de 19 x 32 metros, con cerco perimetral e iluminación, arcos de fútbol y aros de básquet, destinados a favorecer el reencuentro social y la recreación de la comunidad.

(Télam)