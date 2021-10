El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, consideró hoy que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para ordenar los precios de la canasta familiar son "la mejor herramienta inmediata para parar la locura de los aumentos" y aseguró que se necesita una devolución "solidaria" de parte de los empresarios tras la ayuda que muchos de ellos recibieron durante la pandemia de coronavirus.

En diálogo con Télam, además, Zabaleta advirtió que en ciertos rubros "no se sabe por qué" hubo incrementos en los valores de venta y no descartó que el Estado adopte otras decisiones si con estas decisiones "no alcanza" para frenar los aumentos.

Opinó también que las medidas "no son severas", sino apenas "normas de la democracia, como la ley de abastecimiento y la ley de góndolas" y aseguró que, "si con esas medidas no alcanza" para revertir la situación, "el Estado hará lo que tenga que hacer".

"Es una muy buena decisión; ya funcionó y tiene que volver a funcionar si cada municipio, si cada vecino y vecina comprometidos con sus municipios acompañan en la decisión de cuidar el bolsillo de todos", expresó Zabaleta.

En este punto, subrayó que "no se sabe por qué", por ejemplo, entre el 1 y el 10 de octubre "hubo un aumento del 60% en los precios de los productos de higiene".

"A muchos sectores, entre ellos el alimenticio, el Gobierno asistió durante la pandemia con el ATP, acompañó a las empresas para sostener el empleo, ayudó a muchos empresarios; es hora de devolver con un poco de solidaridad, no es enfrentarse, pero es devolver y ser un poco más solidarios", argumentó.

Planteó que "siempre tiene que haber más medidas para cuidar el bolsillo de la gente y, fundamentalmente, a la salida de una pandemia donde se empiezan a ver indicadores económicos de una mejoría".

Esa mejoría, agregó, "tiene que impactar y derramar en aquellos que la han pasado y la pasan mal por quienes todos los días tomamos medidas que poco tienen que ver con lo electoral y sí tienen que ver con las demandas, que muchas de ellas sí se expresaron el 12 de septiembre".

"El congelamiento de precios ya funcionó en los alimentos y tiene que volver a funcionar porque es la mejor herramienta inmediata para parar esta locura del aumento de precios", reiteró.

Con todo, juzgó que "se pueden implementar las mejores medidas desde el punto de vista económico y social, pero si no tienen capilaridad, es muy difícil que puedan dar resultado", por eso -remarcó- resulta clave el "compromiso" de todos los actores.

"Primero tenemos que contar con el compromiso de más Estado y luego de más Estados: es con los intendentes, con los vecinos y es desde abajo", insistió el jefe comunal en uso de licencia de Hurlingham. (Télam)