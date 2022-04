El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, reiteró sus críticas a los cortes de calle por considerar que "un conflicto no se resuelve con otro conflicto" y subrayó que se necesita "menos rosca política y menos 2023" para resolver los problemas del país.

Previo a una nueva movilización de las organizaciones sociales, que se concretará este miércoles en la Avenida 9 de Julio, el funcionario nacional señaló que "las reuniones fracasan cuando se acaba el diálogo" y sostuvo: "Lo que está claro de mi parte es que siempre va a haber una mesa para conversar los problemas que tienen los argentinos".

En declaraciones a TN, el integrante del Gabinete celebró que se está viendo "baja de desempleo, de pobreza e indigencia", pero reconoció que "no hay nada para festejar". En ese sentido y ante los reclamos de las organizaciones sociales para ampliar los programas sociales, el dirigente del Frente de Todos consideró que el problema se resuelve "poniendo arriba de la mesa programas que se vinculen a la generación de empleo formal y la producción".

Al ser consultado sobre si creía que hay intencionalidad política en las manifestaciones que vienen realizando las organizaciones sociales, Zabaleta respondió: "Espero que no, porque los argentinos necesitan que el Gobierno le resuelva los problemas, que hablemos mucho menos del 2023 y más de lo que está pasando este momento. Hay que seguir buscando puntos de acuerdo, los argentinos se merecen que nos pongamos de acuerdo".

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social cuestionó los acampes y cortes de calles y destacó que "un conflicto no se resuelve con otro conflicto". "Estamos obligados a generar certezas y futuro. Menos hablar, menos rosca política y menos 2023, porque el verdadero desafío es que este año a los argentinos les vaya mejor", planteó. Y añadió: "Tenemos que tranquilizar la política.

En cada esquina no me preguntan por las elecciones de 2023, me preguntan si va a bajar la inflación, si vamos a tener políticas para pelear a la inseguridad, si va a mejorar el poder adquisitivo".

"No resuelve nada cortar una calle y mucho menos cuando hay un Gobierno que pone arriba de la mesa los problemas que existen y los va resolviendo", concluyó el ex intendente de Hurlingham. PT/KDV NA