El nuevo director Provincial de Vialidad, Hernán Yzurieta, adelantó hoy que desde el área, "en los próximos días iremos dando a conocer nuevas obras, que tienen que ver con asfalto, repavimentaciones, caminos rurales”.

El exjefe comunal de Punta Indio, que recientemente se incorporó al Gabinete bonaerense, expresó en la radio El Destape que "la Dirección Provincial de Vialidad tiene mucha tarea o no tiene, dependiendo del Gobierno” provincial que decida imprimirle mayor o menor actividad.

Describió que el área “está a cargo de todos los caminos rurales y rutas de la Provincia” y expuso que llega a ese lugar "a aportar al Gobierno de Axel desde mi lugar, mi experiencia como intendente”.

"Esas obras son posibles porque Vialidad tiene recursos que antes no los tenía. Los tiene también por no estar pagando el endeudamiento del (expresidente) Mauricio Macri, si no, no habría un peso, como durante el gobierno de María Eugenia Vidal", apuntó y agregó que "esas obras tienen que ver con la seguridad de todos y con el desarrollo de los pueblos".

Luego, razonó que "hay una sociedad que estuvo castigada durante cuatro años por decisiones políticas y después tuvo dos años, que siguió muy mal, porque nos agarró una pandemia".

"Los intendentes nos tuvimos que dedicar a cómo mejorar los hospitales, cómo conseguir respiradores", expuso y apuntó: "Muchísima gente lleva seis años en una situación económica complicada. Hay una recuperación, pero no alcanzó para que llegue a todos lados". (Télam)