La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, manifestó hoy que "no quería ser diputada" porque ya lo fue en tres ocasiones y también se desempeñó como ministra, en referencia a la baja de su candidatura para las próximas elecciones legislativas.

En una charla que brindó mediante videoconferencia organizada por la Fundación Mediterránea, Bullrich resaltó que "la elección que viene es un punto de inflexión. No van a cambiar las mayorías, pero cada senador es uno que hacia el futuro nos va a abrir el camino a un Senado distinto para el 2023".

"Todas las leyes de este país pasaron por un Senado que siempre tuvo mayoría peronista, por eso es importante también la elección de senadores", sostuvo la exministra de Trabajo de la Alianza y de Seguridad de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, llamó a "lograr la unidad" en Juntos por el Cambio (JxC) y aclaró:" Vamos a garantizar que en los 24 distritos esté JxC. Tenemos que preservar esta herramienta que hemos construido, que tuvo sus buenos y malos momentos pero se mantuvo unida, tuvimos la inteligencia de mantenernos juntos".

Bullrich puntualizó también que "en Córdoba es importante lograr una unidad", ya que "es una provincia donde tenemos muchos votos, tenemos que dar la respuesta a la gente que confía en que somos la alternativa para una salida del país".

Sobre la posibilidad de unidad de JxC en Córdoba, agregó: "Si miraban hace una semana Capital Federal, pensaban que iba a ser una guerra y de golpe se destrabó. En Córdoba vamos a lograr la unidad, estoy trabajando para eso, y creo que lo podemos hacer, vamos a poner todo para lograrlo".

En su extenso discurso, Bullrich expresó además que "hay que tener valentía, la Argentina no sale con gente que no se anime, nos tenemos que animar a que no nos bloqueen más un país productivo. Esta vez tenemos que defender con todo".

(Télam)