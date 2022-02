El senador nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) afirmó hoy que el rol de la cámara alta es "validar o no" el entendimiento alcanzado por el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que en el Parlamento "se avanza en la aprobación" de un acuerdo con el organismo internacional.

"La función del Senado es validar o no el acuerdo y estamos avanzando en ese sentido. Debate va a haber y cada uno dará sus opiniones", señaló Yedlin en declaraciones a la FM 95.1.

"Creo que no tenemos muchas alternativas. Si no tenemos un acuerdo en marzo no podríamos pagar y nos llevaría a una situación muy compleja dónde seguramente detendríamos la recuperación económica progresiva que se está dando"

El legislador estimó que ante el FMI, Argentina "no tiene muchas alternativas" y que necesita pagar para efectuar los desembolsos que tiene comprometidos para marzo.

El Gobierno nacional trabaja por estas horas, a dos semanas del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, para acelerar los detalles del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que presentará ante un Congreso.

"La responsabilidad de cada uno de nosotros pasa por generar un camino sostenible en el tiempo. Tenemos que apoyar al gobierno en su negociación con el FMI y me parece que el camino es apoyarlo en el senado", concluyó el senador. (Télam)