El secretario general de la CTA y precandidato a renovar su banca como diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, dijo hoy que el postulante de Juntos, Diego Santilli, desembarcó en la provincia de Buenos Aires "para volver a apropiarse de la coparticipación" del distrito.

El sindicalista habló durante una recorrida por distintas ciudades de la cuarta sección electoral bonaerense, junto a los candidatos locales del Frente de Todos.

El eje de la recorrida fue "el fomento a la producción y el trabajo como herramientas genuinas para dejar atrás la recesión provocada por cuatro años de macrismo y uno y medio de pandemia", apuntó Yasky, según un comunicado difundido por ese espacio.

“Esta provincia es la que más aporta en términos de PBI a la economía del país, y sin embargo fue históricamente postergada, situación que se agravó cuando Macri y Larreta, con el consentimiento de la entonces gobernadora, acordaron apropiarse de un punto más de esa coparticipación".

"Sería bueno que el vicejefe de Gobierno Porteño, que hoy pide el voto a los bonaerenses, diga si va acompañar la propuesta de (María Eugeunia) Vidal de volver a sacarle esos recursos a Buenos Aires”, aseveró.

En relación a los encuentros con los empresarios y trabajadores con los que dialogó en la zona, el diputado sostuvo: “Como me dijo Juan un pequeño empresario de Chivilcoy que comercializa frutas secas, ‘a las pymes no nos matan ni los impuestos ni los salarios de los trabajadores, porque esos aportes vuelven a la economía en forma de consumo, lo que nos ahoga es el sistema financiero, porque lo que se llevan ellos, no vuelve más’".

"Esa especulación es la que debemos enfrentar y vencer con un modelo productivo”, agregó Yasky, quien además planteó “incluir en la agenda de los bonaerenses la constitución de un Consejo Económico y Social que encarne la convocatoria a todos los sectores comprometidos en la construcción de una provincia con empleo digno, producción y Pymes pujantes”. (Télam)