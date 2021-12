El diputado nacional del radicalismo, Emiliano Yacobitti, cuestionó hoy a la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que preside Mario Negri, al sostener que "funciona como un club de amigos" y reiteró la intención de su sector, Evolución Radical, de disputar ese lugar aunque descartó una eventual ruptura de esa bancada si el legislador cordobés permanece en el cargo.

"Hoy el bloque funciona como un club de amigos. Creemos que hay que tener en cuenta los expertise de cada uno de los nuevos diputados. El que no lo reconozca atenta contra la unidad del bloque", afirmó el diputado nacional en diálogo con Télam, consultado sobre la disputa interna en el seno del bloque de la UCR.

De todos modos, el legislador porteño sostuvo que "no es una ruptura sino que tiene que ver con la intención de un grupo de diputados de plantear como discutir en el bloque" y advirtió que "lo que estamos discutiendo es un método no una persona".

"Lo que la gente votó fue un frente amplio, con reglas claras de porqué cada uno ocupara cada espacio. No fue lista a dedo por eso creemos que debe haber una discusión abierta", afirmó el legislador porteño, que dijo no haber sido convocado a ninguna reunión para definir la continuidad o no de Negri.

Consultado por el comunicado que emitió ayer Evolución Radical, el espacio liderado por el senador Martín Lousteau, Yacobitti precisó que "creemos que hay que escuchar a la gente y darle vocerías a los nuevos liderazgos".

A través de ese texto, firmado por una quincena de diputados nacionales de ese espacio liderado por Lousteau, los legisladores expresaron la necesidad de "cambiar para gobernar" y consideraron que "la conducción de los bloques y las vocerías que los representan deben ser el reflejo de lo validado por la sociedad en las elecciones", en clara alusión a la derrota en las PASO de JxC del cordobés Mario Negri, candidato a revalidar su condición de jefe de bloque.

"Negri plantea ir por su quinta reelección y no reconoce a las nuevas vocerías. Si lo que quiere es votar que haya una mayoría que se quede con la mayoría de los cargos o concentre todas las vocerías, el que está excluyendo al resto es él", afirmó el legislador.

Para Yacobitti, "es mejor para nosotros que el presidente del interbloque y del bloque no sean la misma persona", en referencia el legislador cordobés, que preside el bloque radical y el interbloque de JxC en la Cámara baja.

Sostuvo que "el objetivo de Negri era ir al Senado pero, como no pudo porque la gente eligió a Juez, eso desencadenó un problema".

Según Yacobitti, "es indiscutible el liderazgo de (Rodrigo) de Loredo en Córdoba" y advirtió que si se impone la intención de Negri "el bloque va a estar presidido por quien perdió la elección", señaló.

Sin embargo, el legislador nacional aclaró que "en ningún momento" los diputados de Evolución radical analizaron la posibilidad de acercarse al sector que encabeza el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien conformará un bloque propio de cuatro legisladores dentro del interbloque de JxC, pero fuera de la estructura del PRO.

En tanto, desde el sector que encabeza Negri, ayer adelantaron que el cordobés cuenta con el respaldo de 27 diputados, mientras que desde Evolución radical dicen tener el apoyo de 15 legisladores, de los 45 que integrarán el bloque a partir del 10 de diciembre.

Finalmente, y tras negar que esa tensión pueda derivar en una ruptura del bloque radical, Yacobitti se pronunció a favor de "resolver la situación en una discusión abierta", al sostener que "así como ganamos todos juntos, creo que todos juntos podemos generar un frente que permita tener una posibilidad de alternancia en 2023. hay que dejarse de jorobar con los amiguismos". (Télam)