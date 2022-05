Pasadas 72 horas del accidente en el Hotel Saratoga de La Habana, los rescatistas continuaban buscando cadáveres entre los escombros del inmueble, donde perdieron la vida 41 personas y otras 94 resultaron lesionadas, según la más reciente información oficial. Como resultado de la deflagración, 18 personas permanecen ingresadas en seis hospitales de la capital cubana, informó la agencia Xinhua. Con perros y otras técnicas de búsqueda, los equipos de salvamento hallaron este lunes otros seis cadáveres en el edifico colindante y entre el sótano y el subsótano del hotel, la única zona de la instalación de siete plantas que no ha podido ser explorada totalmente. En esos niveles inferiores se acumulan varios metros cúbicos de escombros y además cuentan con varios compartimientos, pues allí se encontraban las oficinas del Departamento de Economía, una lavandería y un almacén. En el hotel trabajaban 53 personas al momento del accidente, ocurrido al filo del mediodía del viernes, cuando se manipulaba un camión cisterna cargado con unos 10.000 litros de gas licuado. El jefe del Cuerpo de Bomberos, coronel Luis Carlos Guzmán, dijo a la prensa que el sótano está completamente colapsado y los rescatistas solo han llegado a un 30 o 40 por ciento de esa área. "Es una labor en la que no nos podemos desesperar, y en la que tenemos que extremar las medidas de seguridad, a partir del alto riesgo que tiene la actividad que se está desarrollando", comentó el oficial. "Seguimos trabajando en las proximidades del edificio de vivienda colapsado y el hotel. En el espacio que queda entre ambos y donde, por las informaciones de los vecinos, debe haber dos personas bajo los escombros, una mujer y un hombre, residentes del edificio", explicó. Guzmán afirmó que los trabajos de remoción de escombros y rescate de víctimas se realizan con extrema precaución, pero sin interrupciones, y no se darán por concluidos hasta encontrar a la última persona que pudiera permanecer atrapada. En igual sentido se pronunció el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres, quien comprobó este lunes en el lugar las labores de búsqueda de seres humanos y retirada de escombros. "Es un trabajo complejo, difícil, pero no se descansa ni un instante para cumplir ese objetivo", subrayó el dirigente político. La zona aledaña al sitio del accidente permanece con acceso restringido para evitar curiosos en el lugar, donde la fachada del hotel parece haber sido cortada por un gigantesco cuchillo que dejó al descubierto el interior de varias habitaciones. La explosión dañó una veintena de edificaciones cercanas, incluido el centenario Teatro Martí, una escuela primaria, dos edificios de viviendas y una Iglesia Bautista. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio de la Habana Vieja, Tamara Placeres, dijo a la prensa que la madrugada de este martes se encontró otro cuerpo entre los escombros, el cual ya se encuentra en proceso de identificación. La representante partidista detalló que los rescatistas lograron pasar del sótano al subsótano de las instalaciones afectadas, las únicas del inmueble de siete plantas que no han podido ser inspeccionadas de manera completa. Con categoría cinco estrellas y ubicado en las proximidades del Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el Hotel Saratoga se aprestaba a iniciar sus servicios el próximo martes como parte de la reanimación de la industria turística en la isla. Edificado en 1880 para albergar tiendas, el edificio de estilo neoclásico francés se transformó en hotel en 1933 y en una instalación de lujo en 2005, con 96 habitaciones, dos restaurantes, un spa y una piscina en la azotea. En el Saratoga se han alojado figuras de renombre mundial como la cantante estadounidense Beyoncé y su esposo, Jay Z, Madonna y su hija Lourdes, Rihanna, los rockeros Mick Jagger y Ozzy Osbourne, así como el actor Leonardo Di Caprio y las hermanas Kardashian. Xinhua-NA NA