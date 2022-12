Unos 36 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires ya adhirieron al programa Puentes, que permite el acceso a la educación superior universitaria, informó la Jefatura de Asesores de la Gobernación provincial.

"En nuestro Gobierno apostamos por garantizar más derechos para nuestro pueblo. Puentes va justamente en ese sentido: garantizar el derecho a la capacitación, la educación universitaria y también al arraigo, como motores para que la sociedad se desarrolle y, así, asegurar el derecho al futuro", expresó el jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Además, destacó el carácter plural de la gestión del gobernador Axel Kicillof al remarcar: "A nosotros no nos interesa si un intendente pertenece a una u otra fuerza política; lo que tenemos que asegurar es que toda la población que quiera tener una carrera universitaria tenga esa posibilidad".

"De los 36 distritos que ya se sumaron a Puentes, me animo a decir que la mitad están gobernados por intendentes que no son de nuestra fuerza política, por eso me causa un poco de gracia cuando desde la oposición nos dicen que nosotros no gobernamos para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires", advirtió.

Recomendó además "mirar los números" y, de esa forma, comprobar que "la inversión del Gobierno provincial está repartida de manera absolutamente equitativa" en todos los municipios.

Los últimos distritos en adherir a Puentes son Roque Pérez, San Cayetano y Adolfo Alsina.

El programa articula con los municipios para subsidiar la infraestructura de los centros universitarios ya existentes, sumar aulas o equipamientos; dictado de otras carreras universitarias y /o afrontar el pago de salarios de los docentes que dictarán clases en esos ámbitos. (Télam)