"Ya no dicen que el juicio contra la Corte es un circo", afirmó el jefe de bloque del FdT "Que es un circo ya no lo dicen más; era para distraernos. No lo dicen más porque se están dando cuenta de lo que dije en enero, que, a medida que va avanzando la comisión, el consenso social va ir creciendo", afirmó Martínez