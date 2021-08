El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff se auto denunció hoy en la Justicia para que se evalúe si tuvo conductas machistas en sus redes sociales y aseguró que lo que está en discusión en la Argentina es la libertad de expresión. "El kirchnerismo es fascismo. Tenemos un presidente de la Nación tiene con tuits aberrantes, que le pegó a un señor borracho en el piso, patadas, y está en un video. Tenemos un Procurador del Tesoro de la Nación que falsificó la declaración jurada para ponerse una vacuna. ¿Me quieren juzgar a mí porque no les gusta un tuit? No hay problema. Lo que está en tela de juicio es la libertad de expresión", aseguró Wolff en diálogo con "Baby en el medio", el programa de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia. "Me acabo de auto denunciar en doce fueros. Primero en la Justicia Penal porque Florencia Peña me denunció, pero (Fernando) Burlando puso mal mi nombre. Puso Walter en lugar de Waldo", explicó Wolff. "Ella dice que yo tuve expresiones misóginas, cosa que es imposible para con ella, porque el tuit que está en la picota ocurrió el 27 de julio y lo de las visitas a Olivos fue el 28 de julio", manifestó el diputado. También aclaró que fue "un tuit despersonalizado" en el que no tuvo ninguna "referencia sexual ni de género ni misógina". "Es mentira, es una operación de prensa de Florencia Peña

El objetivo es ocultar lo que pasó. Que no se hable de lo que pasaba en Olivos. Quieren que se desvíe el foco, por eso salieron la CGT, el bloque oficialista que pidió la expulsión de Fernando Iglesias. Yo pedí que evalúen también mi expulsión", manifestó el legislador nacional.