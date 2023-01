El flamante secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, aseguró hoy que el cuestionado ministro de Justicia y Seguridad en uso de licencia, Marcelo D´Alessandro, tiene "todo el respaldo" del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y destacó que "la decisión personal" del funcionario de apartarse transitoriamente de su cargo representa "una línea de conducta". Presente en la conferencia ante algunos medios de comunicación donde primero el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y luego el propio D´Alessandro anunciaron la licencia temporaria, Wolff fue el vocero elegido por la gestión porteña para comunicar la postura oficial de la gestión de Rodríguez Larreta. "Acompañarlo al ministro en uso de licencia en su decisión con todo el apoyo del jefe de Gobierno, en la medida en que lo apoyó hasta el día de hoy desde que se filtraron estos chats que son una operación de los sótanos de la democracia", arrancó el ex diputado nacional, incorporado recientemente a la administración porteña. Wolff destacó "la honorabilidad" de D´Alessandro", de quien recordó que no tiene una sola denuncia ni de enriquecimiento ilícito ni de incumplimiento de los deberes de funcionario público". En ese sentido, consideró que el funcionario en uso de licencia fue víctima de "una operación" de inteligencia ejecutada desde las usinas de la AFI con chats que su entender fueron "manipulados"

En los días pasados, una serie de mensajes de texto y audios con la voz de D´Alessandro salieron a la luz revelando una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción, incluyendo arreglo de fallos y también negociados con la administración porteña facilitados por el propio ministro de Justicia y Seguridad. Desde Juntos por el Cambio salieron a respaldar al funcionario porteño señalando que los mensajes estaban adulterados, pero acorralado por las denuncias públicas D´Alessandro decidió correrse, al menos temporalmente, de su función. Al respecto, Wolff justificó al ministro de Rodríguez Larreta, al indicar que "es un hombre de familia y no es fácil llegar a la casa y que la familia vea que en todos los medios del oficialismo se lo señala como el jefe de la mafia". El funcionario macrista apuntó contra el presidente Alberto Fernández por la supuesta "operación" de inteligencia perpetrada en contra de D´Alessandro y de la gestión porteña, y dijo que "más que combatir los sótanos de la democracia parece que vino a construirlos porque están más profundos y vivos que nunca". "Todo nuestro respaldo desde el Gobierno de la Ciudad", reiteró Wolff, para quien la denuncia contra D´Alessandro violó no solamente "el derecho a la privacidad" sino además "un pilar de la democracia como es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario". "Entiendo que vivimos en un Estado de Derecho y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El ministro no tiene que demostrar que esos chats son inventados. En todo caso, alguien debería e demostrar que son ciertos y no hay ninguna denuncia hasta donde sabemos porque se ha accedido a esos chats de manera apócrifa", argumentó. En este sentido, Wolff repitió la teoría comentada por distintas voces de Juntos por el Cambio respecto de que habría "agentes de inteligencia del Ejército trabajando en la AFI"."Es un caso inédito. Tenemos una vice condenada por actos de corrupción y sin embargo ahí está el oficialismo que da clases de moral pidiendo juicio político a los ministros de la Corte", se quejó. Sobre D´Alessandro, confirmó que "se va a tomar unos días porque se va a hacer cargo él de su propia causa", y destacó que esta decisión supone "un ejemplo" y una "línea de conducta". "Estamos tomando un ejemplo. El ejemplo es priorizar la decisión personal de un ministro por encima de cuestiones institucionales que lógicamente lo habitual es que se sostenga en el cargo. De hecho es lo que hizo el jefe de Gobierno hasta el día de hoy. Es una línea de conducta, priorizar a las personas, respaldarlos", continuó. SH/AMR NA