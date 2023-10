El gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó el apoyo de la referente del PRO Patricia Bullrich al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje y afirmó que "son un rejunte que no tiene ningún proyecto para la sociedad". "Ha quedado claro que son un rejunte de personas que no tienen un proyecto para la sociedad y es un salto al precipicio enorme pensar que este grupo de dirigentes podría conducir los destinos de la Patria", sostuvo el actual senador nacional. En diálogo con C5N, el patagónico ratificó su respaldo al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: "Lo que vimos ayer se aleja de cualquier proyecto de país contrariamente a lo que plantea Massa, que es un desarrollo de hacia dónde debe ir la Argentina". "Fue contundente lo que dijeron (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, (el gobernador jujeño, Gerardo) Morales y (el senador nacional Martín) Lousteau, personas con las que uno no comparte cosas, pero que apuntan a la unidad nacional, mientras que Bullrich y Milei plantean la disolución nacional", señaló el rionegrino. Y agregó: "Un proyecto que trabaja sobre el extremo, agraviando a periodistas, a personas, a minorías, nos lleva a la disolución nacional". Weretilneck remarcó que la Argentina, "más allá de las cuestiones económicas, es un pueblo de unidad". De cara al balotaje, el gobernador electo de Río Negro estimó que "la campaña de Milei será la de la contradicción porque para ser lo que fue con sus propuestas extremas se va a tener que moderar y ahí la gente le va a faltar el respeto". "Lo que no se puede hacer en la Argentina ni en ningún lugar es una pirueta en el aire, si uno va a dar una vuelta hacia el norte no puede ir al sur", concluyó. PT/KDV NA