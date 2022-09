El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, recibió esta mañana al intendente de Benito Juárez, Julio César Marini, con quien analizó los avances en la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo de las y los trabajadores de esa Comuna, informaron desde el ministerio provincial.

Durante el desayuno de trabajo compartido en la sede de la cartera laboral en la ciudad de La Plata, Correa resaltó la tarea que viene cumpliendo el jefe comunal, entre ellas que Benito Juárez sea “uno de los primeros municipios en implementar el Convenio de acuerdo a lo que establece la Ley 14.656”.

En ese sentido, remarcó que se trata de una política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de acompañamiento de aquellos distritos que decidieron adherir e hizo hincapié en la importancia de esta herramienta “ya que con estas mesas de negociación colectiva garantizamos y ampliamos los derechos de las trabajadoras y trabajadores municipales”.

Esta reunión se da en el marco de los encuentros que el ministro Correa viene manteniendo con distintos intendentes bonaerenses interiorizándose sobre la situación de las y los trabajadores de cada municipio, como ocurrió días atrás con los jefes comunales de Hurlingham y Marcos Paz.

El nuevo hospital de San Martín de los Andes se inaugurará en octubre

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció hoy que el próximo 11 de octubre se inaugurará "uno de los hospitales más importantes" en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes, con una superficie total de más de 11.300 metros cuadrados, un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de Mediana Complejidad (Nivel 6), y llegará a tener 70 camas para pacientes internados.

"El 11 de octubre se inaugura uno de los hospitales más importantes que se ha construido en los últimos años que es el hospital de San Martín de los Andes", informó esta mañana el mandatario provincial, tras habilitar junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la autovía Plottier-Arroyito.

Gutiérrez destacó que "estas obras forman parte de una política de Estado" y aseguró que "el foco ha estado puesto en construir soluciones para ganarle a los únicos enemigos que tenemos que son los problemas".

Además, marcó la necesidad de avanzar este año en el tratamiento del proyecto de presupuesto nacional para 2023: "La responsabilidad no es solo del Gobierno que cumplió en tiempo y forma con lo cual tienen que construir los consensos y acuerdos. 18 gobernadores y gobernadoras nos hemos expedido al respecto. Puedo dar fe y me constan las problemáticas que hay por no tener ley de presupuesto, por eso nos hemos expedido y solicitado un rápido tratamiento y consenso", concluyó Gutiérrez.

El IPS destacó como ciudadanos ilustres bonaerenses a veteranos de Mercedes y Suipacha

El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó el viernes pasado en las ciudades de Mercedes y Suipacha dos actos en los que se reconoció como ciudadanos ilustres de la provincia de Buenos Aires a exsoldados conscriptos y civiles que participaron en la guerra por Malvinas, se informó hoy.

La entrega de medallas y diplomas, enmarcada en la normativa dispuesta por Ley 14.486, establece un “reconocimiento histórico bonaerense a los exsoldados conscriptos combatientes de Malvinas y civiles que participaron en la guerra, con derecho de acceso a una pensión social y condecoración como ciudadanos ilustres, diploma y medalla”.

Más de 50 fueron los reconocimientos que se entregaron en ambos actos realizados, .

Los actos de entrega, encabezados por la presidenta del IPS, Marina Moretti, se desarrollaron en el Complejo cultural La Trocha de Mercedes y en la plazoleta Islas Malvinas de Suipacha, y en cada evento participaron los respectivos intendentes de las localidades; Juan Ignacio Ustarroz en Mercedes, y Alejandro Federico en Suipacha, junto a la coordinadora del Espacio Malvinas en el IPS, Cecilia Masciotto; autoridades de cada localidad; autoridades provinciales; familiares de los veteranos; vecinos y vecinas de ambas comunidades bonaerenses. (Télam)