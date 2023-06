El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el actor Esteban Lamothe protagonizaron hoy una distendida entrevista en la que compartieron sus experiencias como oriundos de la provincia de Buenos Aires y destacaron la importancia de tener políticas federales para "amar y defender Argentina".

"Cuando Santiago del Estero hace un estadio, el mejor de Argentina, los medios porteños lo critican", señaló De Pedro y destacó que "tienen autódromo, cancha de fútbol" y eso lleva turismo a la provincia.

La entrevista fue publicada esta noche, desde las 20, en el canal de YouTube del ministro de Interior.

"Un partido sirve porque mucha gente va a conocer la provincia para ver a Boca y River. Uno no ama lo que no conoce. Necesitamos tener este tipo de inversiones descentralizadas, para amarla y defenderla a la Argentina", indicó el funcionario.

MIRÁ TAMBIÉN Presentaron libro sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel en la Biblioteca del Congreso Nacional

Y marcó que la mirada está "achicada por los medios de la capital, la temperatura de capital, me parece que hay que ampliar la diversidad cultural, resaltar las tradiciones de la gente del interior, y tener una argentina multipolar".

"Para eso hace falta inversiones de infraestructura y para eso se necesita decisión política", subrayó de Pedro.

Sobre este aspecto, Lamothe destacó que los principales polos de producción actoral se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y en respuesta a esto De Pedro reconoció algunas políticas que se llevaron a cabo en otros lugares del mundo de trasladar la capital por "cuestiones estratégicas".

"Estados Unidos, Brasil tuvieron que trasladar sus capitales por cuestiones estratégicas y comerciales. La ciudad de Buenos Aires es hermosa, tiene cultura, turismo, le gusta a los extranjeros, tenemos todo, la administración central, las petroleras, las grandes cerealeras. Con lo cual, hay un conflicto político y jodes al turismo, a la cultura", señaló el ministro de Interior.

MIRÁ TAMBIÉN Gastón Manes: La UCR ya no debe ser furgón de cola ni grupo de soporte de nadie

Y exhortó a que "nuestra generación tiene que tener propuestas más transgresoras, intentar resolver las cosas que hace tiempo decimos que no andan. Es mejor intentarlo que seguir padeciendo".

Lamothe, por su parte, destacó que con la pandemia "empezó a pasar que mucha gente se fue del centro (porteño)" y marcó que si eso "pudiera crecer en esa dirección, que no esté todo junto, porque es un empaste Buenos Aires".

De Pedro, al comienzo de la entrevista, diferenció su rol como ministro de su faceta militante.

"El problema es cuando la persona se cree el personajes y el personaje se come a la persona. En la política siempre digo que el "Wado ministro" es uno y el "Wado militante", el de Mercedes y el familiero es otro", expresó.

En ese sentido, afirmó: "Administrar el poder confunde, marea. En la política sabemos que somos nosotros, si hoy tengo que ser candidato o no es porque hay gente, familiares y amigos que contienen, no es uno. Uno no puede hacer muchas cosas".

De Pedro también recordó cómo le afectaron las declaraciones de un periodista que lo criticó por su disfluencia y comentó: "Llamé a un cantante impresionante y le dije: "Me prestas a tu fonoaudiólogo o vos tenés alguien para hacer un curso" y la semana pasada me junto con esa fonoaudióloga y de verdad me sirvió".

Sobre este aspecto, Lamothe recordó una situación parecida en sus inicios como actor y destacó la posibilidad de "transformar ese dolor en algo bueno".

"Yo nunca fui artista, jugaba a la pelota y me burlaba del grupo de actores del pueblo. Hoy pasé de ver a esos chicos y ahora me acuerdo de lo que hacían y pienso que era una proeza lo que hacía. Esos pibes ahora vuelan", expresó el actor.

En esa línea, Lamothe y De Pedro reflexionaron sobre cómo es la vida de alguien que viene de la provincia de Buenos Aires, de "pueblos conservadores", y cómo eligieron sus carreras.

"En lugares del interior como venimos nosotros tenes que ser contador, médico, abogado y no había otra salida. Por suerte ahora hay más cosas", destacó el funcionario.

En tanto, Lamothe dijo: "En la generación de nosotros los que era médico teníamos un campito, un auto. Hoy se pluralizaron más las posibilidades, no es que el futuro o tener más plata tiene que ver con ir a la universidad. Es muy difícil darte cuenta de qué te gusta cuando la sociedad te dice 'vos si querés triunfar en esa sociedad tener que ser lindo, ir a la facultad, tenes que ser flaco'".

Además, compartieron sus decisiones a la hora de vestirse, donde de Pedro señaló su carácter austero con la vestimenta: "Yo uso una camisa blanca, celeste y trajecito. Hace 25 años usó trajes. Si uso un jean uso un suéter gris o azul".

Ambos repararon también sobre su parecido físico, recordando anécdotas en la vía pública donde los confundieron con el otro. (Télam)