El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, aseguró hoy que hará "lo que el espacio" del Frente de Todos (FdT) considere "como lo mejor" de cara a las elecciones del 2023 y remarcó que su intención es aportar a la construcción de "un proyecto colectivo".

"Siempre concibo la política de manera colectiva. Lo que mis compañeros y compañeras digan lo haremos. Estoy dispuesto a sumarme y respaldar lo que este espacio (el FdT) crea mejor para las elecciones 2023. Tengo mi ego sumamente afuera de la política. No tengo problemas en acompañar a un proyecto desde el lugar que me toque", sostuvo De Pedro en declaraciones para Radio 10.

El funcionario realizó estas declaraciones desde la muestra de Expoagro, y aseguró que la convocatoria de múltiples organizaciones para el acto de la militancia kirchnerista que el próximo sábado en el partido de Avellaneda, se generó porque existe "una necesidad de encuentro".

"Tenemos que generar espacios que tienen que ver con una lógica de la militancia, algo que es esencial para el armado de una fuerza política", remarcó el ministro.

En otro orden, el titular de la cartera política consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, "trabaja permanentemente para darle apoyo a los diferentes sectores del campo" que, por la sequía, "la están pasando mal"

“Hay un sector de la oposición que está buscando que al Gobierno le vaya mal. El nivel de irresponsabilidad que tuvieron a la hora de gobernar, es igual al que tienen a la hora de ser oposición", remarcó De Pedro.

En ese sentido, calificó como "un crimen" la decisión del gobierno de Mauricio Macri de volver a pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), al evaluar que se trató de una decisión que afectará por "décadas" al país.

"Es un crimen haber vuelto al FMI y es algo que va a perdurar por muchísimas décadas. Son decisiones que generan hambre, desocupación y problemas financieros para los sistemas de salud. Tenemos que acordarnos, que entre el 2001 y el 2002, Argentina estaba en 'default' y prendida fuego. Hay que tomar decisiones y enfrentar poderes fácticos que son los que usan al estado para seguir haciendo negocios privados que van en contra de la gente", subrayó.

Para 'Wado' De Pedro, existe "una protección de los medios" a los dirigentes y figuras de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) y "sorprende la impunidad que con respecto a los grupos económicos" que operan en Argentina.

“La gente no confía. No cree de las informaciones que surgen desde algunos medios de comunicación, pero me sorprende mucho lo de personajes como (Fabián) Rodríguez Simón y la impunidad que tienen figuras como él en la Argentina", expresó en referencia a las imágenes que se difundieron el día de ayer del exoperador judicial macrista, quien se encuentra prófugo desde hace 819 días en Uruguay.

Por otro lado, De Pedro se refirió al plan conjunto que está elaborando con el dirigente Juan Grabois, del Frente Patria Grande, y aseguró que muestra que "el federalismo se puede dar en la Argentina si hay trabajo genuino".

"Juan vio el trabajo que se hizo en el Ministerio. Estamos mirando planes estratégicos para cada una de las provincias con todas las fuerzas políticas. Tenemos obras de infraestructura y pensó que faltaban proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo integral de las personas", explicó el ministro. (Télam)