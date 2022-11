La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que va "a hacer lo que tenga que hacer" para lograr que el pueblo pueda "organizarse en un proyecto de país" que "vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría", en su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre, al hablar en un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar.

"Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente", expresó la Vicepresidenta y manifestó que "queremos un pueblo alegre".

En esa línea, pidió que "volvamos a recuperar esa alegría" y dijo que se trata de la "alegría que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de que hay futuro, esa alegría nos merecemos los argentinos".

La exjefa de Estado se pronunció de ese modo en el acto que se realizó en el Microestadio Municipal de Pilar, en el marco del cierre de los Congresos Regionales que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desarrolló en todo el país.

CFK en el plenario de la UOM

En ese contexto, Fernández de Kirchner también se refirió "al tema de precios y salarios", sobre lo que sostuvo "deben ser abordados desde los números concretos", y señaló que "la recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad".

"Por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores", expresó y aclaró que "esto no va en detrimento de las paritarias".

En otra parte de su discurso, destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está haciendo un gran esfuerzo".

Asimismo, se pronunció a favor de que "es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solo en reclamo sindical, sino en el modelo de organización política del país", porque "eso es lo que trajo el peronismo y no nos van a perdonar a los peronistas".

"Pero que los dirigentes sindicales se involucren en esta discusión, porque el pato de la boda van a ser los trabajadores", expresó.

Además, se manifestó a favor de que "es necesario hablar de un nuevo acuerdo democrático en la Argentina".

Por otra parte, se refirió al atentado perpetrado contra su vida el pasado 1 de septiembre al señalar que: "Yo estoy acá, es mi primera salida" y afirmó que "hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión, yo también lo vi por televisión".

"En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos", expresó.

En esa línea, sostuvo que "de lo malo uno siempre saca alguna cosa buena" y mencionó que una de esas cosas fue que "esos presuntos indignados era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo que endeudó a la República Argentina".

"Esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso", remarcó y pidió que "córtenla con los indignados en la República Argentina".

En ese contexto, mencionó que la justicia "no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima" y señaló que "son conclusiones que uno saca en estos dos meses".

Antes de su exposición, el titular de la UOM, Abel Furlán, destacó que "sabemos del esfuerzo que hace el ministro (de Economía, Sergio Massa) para resolver el problema de divisas que tenemos" y afirmó que "ojalá Dios lo ayude".

"No va a haber paritaria con esta inflación que resuelva el problema que tenemos todos nosotros", advirtió el dirigente, aseguró que "necesitamos que el gobierno peronista resuelva y genere un bono que resuelva el salario real" y manifestó que "se lo pedimos en privado y en público al compañero Presidente".

CFK en el plenario de la UOM

El intendente de Pilar, Federico Achával, por su parte, dijo en la apertura del acto que "nosotros queremos a Cristina, nosotros bancamos a Cristina", sostuvo que "sentimos por ella un amor enorme" y manifestó que "con todo lo que te pasó, con el intento de magnicidio, realmente Cristina te digo, es duro, es con todos, pero para los trabajadores es con vos".

En el acto, que comenzó en la emisión de un video, estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los diputados nacionales Máximo Kirchner, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau; el senador nacional Oscar Parrili; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano; y el extitular de la UOM, Antonio Caló, entre otros. (Télam)