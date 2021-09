La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, emitió su voto en la mesa 623 de la Escuela N° 19 "Comandante Luis Piedra Buena" ubicada en calle Magallanes 40, de la ciudad de Río Gallegos. A pesar de no dar declaraciones a la prensa, la vicepresidenta se sacó fotos con sus seguidores y seguidoras. Y es que la ex presidenta no podía perder mucho tiempo: debía abordar un avión para llegar al Complejo Art Media, del barrio porteño de Caballito, para el cierre de campaña del Frente de Todos.

Alrededor de las 12.10 del mediodía, la vicepresidenta ingresó al colegio en medio de un importante operativo de seguridad: muchos seguidores de CFK se acercaron para saludarla, y la presidenta del Senado correspondió al saludo.

En menos de 30 segundos, a las 12.25, la vicepresidenta depositó su voto en la mesa 623, posó para la prensa e incluso se sacó una foto con una de las autoridades de mesa y con la presidenta de la mesa.