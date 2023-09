La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, subrayó que en las próximas elecciones lo que "está en discusión es el rol del Estado" y remarcó que la oposición considera que debe "dejar de existir". "Ahora está en discusión el rol del Estado: los que quieren que deje de existir y los que no. Los adultos mayores deben saber que para la salud es el Estado el único que puede dar la respuesta", sostuvo la funcionaria nacional. En diálogo con El Día Menos Pensado, el programa que conduce Karin Cohen en Splendid-AM 990, la dirigente de La Cámpora destacó la decisión de implementar un refuerzo alimentario de 15 mil pesos para "todos los afiliados de PAMI que sean mayores de 60 años y que perciban hasta un haber y medio", lo que representa un universo de unos 3 millones de jubilados. Además, celebró la devolución del IVA para compras de productos de la canasta básica anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, e instó a los adultos mayores a que "usen la tarjeta de débito" para así poder percibir el beneficio. Por otra parte, Volnovich remarcó que actualmente "son muchísimos los prestadores que hoy tiene el PAMI" y afirmó que se está llevando adelante un programa de capacitaciones para brindar "buen trato" a los afiliados, en su mayoría ancianos. "Vivimos en una sociedad que no está preparada para los derechos humanos de los adultos mayores. Es un desafío para el personal pero también para la sociedad, conocer, tener paciencia", explicó. Y añadió: "Nuestros trabajadores están obligados a capacitarse en buen trato. Ahora empezamos con las clínicas y el personal, pero obvio que en cuatro años no vamos a solucionar un problema que existe hace rato. La gente se queja de los médicos, decís que los denuncies y no lo hace". PT/KDV NA