El fallo de la Corte Suprema que vuelve a aumentar el porcentaje de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires provocó hoy el rechazo por parte de referentes del Frente de Todos (FdT), mientras que fue celebrado por dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).

"Llegó el regalo de Navidad de la Corte Suprema para Larreta: más recursos para su campaña electoral", publicó el senador del FdT por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, el legislador remarcó que la resolución, con la que se suspendió la ley 27.606, que fijó en 2,32 por ciento la participación, "sólo beneficia al macrismo".

"Durante los 4 años que se los apropió no invirtió en seguridad. Tampoco construyó escuelas, viviendas ni subtes para los porteños", indicó Recalde sobre el fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte.

Por su parte, la senadora del FdT por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, criticó en sus redes sociales el fallo del máximo tribunal.

"La Corte con este fallo perjudica a Mendoza y a todas las provincias argentinas", dijo la senadora, y agregó irónicamente: "¿Y el federalismo? Bien, gracias".

A su vez, la diputada del FdT por la ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, también se sumó al repudio.

"El fallo de la Corte es para pagar la campaña de Larreta", apuntó sobre la medida que obliga al Gobierno nacional a pagarle a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.

Hoy la oposición elige darles la espalda y no ir a trabajar. El que no entiende es porque no quiere.

Hizo lo propio el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien calificó la medida de "inconstitucional" y que "va en contra del federalismo".

"El fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional ya que Capital Federal no es una provincia", tuiteó Quintela.

En contraposición, dirigentes de Junto por el Cambio celebraron la medida.

"El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible", publicó el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Con el equipo estamos evaluando el fallo para, en el transcurso del día, tomar y anunciar las medidas correspondientes".

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri también celebró la medida y dijo que "le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde".

"Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca", tuiteó el exmandatario y fundador del PRO.

En la misma línea se expresó el presidente de la Coalición Cívica (CC) y diputado nacional por ese partido, Maximiliano Ferraro, quien consideró al fallo "una decisión muy importante para los porteños".

"La Corte vuelve a establecer el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad que le fue sacado de forma arbitraria por el Gobierno Nacional. No hay lugar para avasallar el federalismo fiscal y la autonomía", explicó en redes sociales.

Asimismo, el dirigente indicó que "la quita" que el Gobierno de Alberto Fernández realizó a la administración porteña en 2020 -con la que llevó la cuota del 3,75 al 2,32 por ciento- resultó en "menos obras y servicios en materia de transporte, seguridad y educación".

"El Gobierno, violando la Constitución, generó un perjuicio a millones de ciudadanos por razones políticas", resaltó Ferraro sobre la decisión de retrotraer una cuota que el expresidente Macri había elevado a 3.75 a pocos días de iniciar su gestión en 2015.

Por su lado, el senador de JxC y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, también festejó la disposición con la que el máximo tribunal "le dio la razón" al oficialismo porteño.

"Las instituciones son para prevenir que alguien con una mayoría transitoria haga lo que quiera y una prueba de eso, es el fallo de la Corte que conocimos hoy", dijo Lousteau en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Celebramos este fallo que reivindica la necesidad de acordar y cooperar en materia de coparticipación".

(Télam)