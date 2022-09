La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó hoy que el brote de la bacteria Legionella en la provincia de Tucumán se trata de "una bacteria súper conocida", motivo por el que "no hay que asustarse", y aclaró que "no se contagia de persona a persona". "Es una bacteria súper conocida, no hay que asustarse", enfatizó la funcionaria nacional durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. En ese marco, la ministra de Salud aclaró que no se trata de "nada parecido" a lo vivido en estos últimos años con la pandemia de coronavirus y destacó que la bacteria "no se transmite de persona en persona". "La situación está absolutamente localizada a un centro de salud. Lo que hacemos es investigar para atrás algún caso que haya tenido exposición y todavía esté en incubación", puntualizó Vizzotti al referirse al brote de Legionella en Tucumán. MD/SPC NA