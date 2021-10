La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que "se trabaja" con la Federación Rusa y la Organización Mundial de Salud (OMS) para que la vacuna Sputnik V, que se aplicaron entre 10 y 11 millones de argentinos, pueda "precalificar y ser aceptada por todos los países que integran" ese organismo dependiente de Naciones Unidas.

"No es que quienes hayan recibido la Sputnik no puedan entrar en ningún lado. Eso es incorrecto. Muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tenga vacunas precalificadas por la OMS. No es la Sputnik la única que que está en ese proceso. Son varias vacunas y siempre es importante aclarar eso", apuntó Vizzotti, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, ante una consulta de Télam.

Y en ese sentido, agregó: "No es que no les permite entrar si es por razones laborales, de salud o de estudios. Si es así, se hace un trámite específico y se ingresa".

La ministra señaló que "se está trabajando con la Federación Rusa y tanto ellos nos han informado, como lo hizo la OMS, sobre el avance en relación a la presentación que falta y la expectativa a corto y mediano plazo que se pueda precalificar".

Carla Vizzotti

Click to enlarge A fallback.

"Lo que hace la OMS no es autorizar la vacunación como las entidades regulatorias, sino evaluar las plantas y los procesos de manufactura y las observaciones que han tenido son menores y están en proceso de revisión y de enviar la información", explicó.

Vizzotti apuntó que "también se trabaja con la Cancillería argentina acerca de la situación epidemiológica de Argentina y de mostrar la visión de mirada que debe tener todo el mundo en relación a aceptar las vacunas aprobadas por cada uno de los países".

Sobre este tema, aseguró que "es lo que está aceptando la Argentina en el marco de la solidaridad y la reactivación económica en relación al turismo y el acceso a la salud, a la educación y al trabajo".

Ante la consulta de Télam, la ministra Vizzotti informó que "en Argentina hay entre 10 y 11 millones de personas que han iniciado el esquema de vacunación con Sputnik y alrededor de 2 lo han completado con un esquema heterólogo". (Télam)