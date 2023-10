La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, advirtió hoy que el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei se postula para "destruir" el Estado, afirmó que el daño que puede causar si gana las elecciones será "descomunal", y aseguró que el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "es la persona que la Argentina necesita en este momento".

"Milei puede hacer un daño enorme. Para hacer una reforma importante se puede necesitar tiempo y dificultad, pero para destruir hay una capacidad rapidísima. El daño que puede hacer Milei es descomunal desde la obra pública, la salud y la educación", advirtió Ibarra en declaraciones a la radio online FutuRöck.

La funcionaria aseguró que Milei "propone algo destructivo" y señaló que "dice que el peor enemigo es el Estado y se propone como jefe de Estado" porque "viene a destruirlo".

"Es una amenaza y un peligro la posibilidad de que gane LLA porque no creen en una sociedad solidaria. Para ellos la obra pública no es importante y si una escuela rural donde van niños de un pueblo tiene pocos alumnos hay que cerrarla. No le importa la vida de esos chicos", afirmó.

En tanto remarcó que "pensar que el dios mercado va a hacer una sociedad mejor es un error" y recordó que es "de una obviedad" que al mercado "lo maneja el poderoso".

"Milei es un falso liberal porque el liberalismo históricamente peleó para que las personas seamos fuertes y tengamos derechos", afirmó Ibarra y añadió en referencia a la intervención sobre Derechos Humanos de Milei durante el debate del pasado domingo que "hay gente con que en algunas cosas nunca te vas a poner de acuerdo".

"El otro día escuchamos gente que reivindico el terrorismo de Estado. No hay ninguna posibilidad puntos de contacto allí", apuntó.

La secretaria contrastó al candidato de LLA con el de UxP, Sergio Massa y ponderó su poder de "convocar acuerdos".

"No vengo de la línea Sergio Massa. Incluso ideológicamente tengo mis diferencias, pero es la persona que la Argentina necesita en este momento porque tiene la capacidad de diálogo con todos los sectores políticos y asume el compromiso de construir un gobierno de unidad nacional", destacó.

Asimismo, sostuvo que se abre una nueva etapa donde el punto "es la incertidumbre económica y cómo caminamos hacia adelante".

"Hay un saldo diferenciador y es que hemos podido construir, ahora sí, con mucha pluralidad dentro de la coalición, una candidatura que tiene la capacidad de dar respuesta", afirmó.

En tanto, sostuvo que en el gobierno de Alberto Fernández "hubo un funcionamiento muy dificultoso de la coalición que generó perdida de fortaleza", y consideró que su gestión va a ser recordada como una que "tuvo que transitar momentos muy duros" y que se va a valorar que "entró a los Brics, hay remedios gratis para jubilados, obra pública récord, el gasoducto, la ley IVE y la ley de mil días".

"La de nuestro gobierno fue una época durísima. En los debates no se mencionó la palabra pandemia, hubo un año en lo que cayó 11% el PBI. Pero también creo que las sociedades tardan mucho en procesar algo traumático. Es una época que nos dejo muy rotos y que a la juventud le impactó mucho", apuntó. (Télam)