La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, llamó hoy a votar por el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre, al tiempo que destacó como uno de los atributos del ministro de Economía la capacidad para ejercer "un liderazgo que ordena, que pone límites".

La funcionaria consideró que Massa encarna el inicio de "una nueva etapa", porque pretende "dejar atrás una etapa de desencuentro, de grieta", y valoró los llamados a la "unidad nacional" del postulante a la Presidencia, al que por otro lado describió -por tratarlo en la función pública- "como muy exigente y muy obsesivo con el trabajo".

En declaraciones a la emisora CNN Radio, Ibarra pidió que la sociedad entienda "la importancia de votar a Sergio Massa como Presidente de la Nación el 19 de noviembre", fecha de la segunda vuelta, a la que definió como "una elección critica, central, esencial y que puede cambiar la historia de la Argentina".

Además, elogió el compromiso de terminar con la grieta que Massa lanzó en la noche misma de las elecciones generales del 22 de octubre y lo definió como un objetivo imprescindible para recuperar "el diálogo político, que es uno de los mecanismos más importantes de la democracia".

"La grieta obturó durante mucho tiempo el diálogo político, los acuerdos. Pero no el diálogo de charla, los acuerdos reales, el Parlamento está para eso. Sentarse con el que no te gusta, lo que es básico. Porque con el que me gusta me pongo de acuerdo en un minuto", insistió la abogada que, por su función en el Ejecutivo, se encarga de 'cuidarle la firma' al jefe de Estado.

En cuanto a la voluntad de Massa por apostar al diálogo, Ibarra remarcó que en la Argentina del presente "hay un montón de cosas" para acordar con el que piensa distinto, sobre todo, según mencionó, "cómo armar un plan de estabilización" y luego sostenerlo "entre todos".

"Lo dijo muy bien un economista que yo admiro mucho, que es Emanuel Álvarez Agis, quien dice que uno puede tener un buen mapa técnico y con las medidas técnicas que vos podés hacer, pero sin poder político, sin acuerdos políticos, es imposible llevarlas adelante", agregó la secretaria de Legal y Técnica.

La funcionaria se refirió además a la actuación de Massa desde su desembarco en el Ejecutivo, en el que, repasó, al actual ministro y candidato del oficialismo le tocó asumir "en un momento durísimo, con una crisis económica muy real" y se "hizo cargo de una situación muy difícil".

"Se puso el saco en un momento en el que todo era para perder. Y encima se le vino una sequía que le quitó 21.000 millones de dólares de ingresos. Pensar las cuentas de la Argentina sin el ingreso de 21.000 millones de dólares es casi inviable. Y (Massa) lo transitó, y tomó medidas para mejorar los bolsillos de la gente y cumplió con una decisión que él tenía, que era que los trabajadores no pagaran más Ganancias", elogió.

Y agregó: "La gente sabe que no es Sergio Massa el causante de esta situación económica; es al revés, vino a hacerse cargo en una situación muy difícil".

Por otro lado, Ibarra advirtió sobre las implicancias del acuerdo del aspirante a la Presidencia por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que se concretó el martes 24 de octubre en la casa de Macri en la localidad bonaerense de Acassuso.

"Se encontraron en una reunión, señores de un partido político, no todos los del PRO. Algunos, otros no, sin la coalición completa de Juntos (por el Cambio). Y lo hicieron a la noche, en una reunión donde nadie sabe qué se negoció. Porque el señor de La Libertad Avanza (por Milei) dice 'a mí no me condicionaron', mientras que los otros dicen 'nosotros le pedimos un montón de cosas'. No se sabe si se negociaron cargos... Más casta, de la peor, que eso, no se consigue", rechazó.

Y añadió, en relación al discurso e ideas de Milei: "Todo lo que representa el titular de La Libertad Avanza es muy dañino. Lo escucho y me siento amenazada. No quiero ese nivel de violencia social para las chicas de las futuras generaciones".

Finalmente, la funcionaria hizo un balance del mandato del presidente Alberto Fernández y sobre ese tema remarcó como un logro "muy importante" el hecho de que la administración está llegando al final del período con "unidad", lo que al peronismo le permite "ser competitivo" en las elecciones.

"Este fue un Gobierno que pasó un momento muy complejo. El período de la pandemia fue absolutamente inenarrable, y yo creo que como sociedad vamos a revisar cuánto nos afectó (en un tiempo), vamos a volver a esta etapa para repensarla", estimó.

Además, resaltó como logros "la obra pública y construcción de viviendas récord", al igual que el hecho de haber finalizado el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, como también el ingreso de la Argentina a los BRICS, a los que consideró "grandes cosas".

Por último, al referirse a la actualidad de la coalición peronista, que supo atravesar momentos de tensión en el pasado, Ibarra dijo que "el silencio de Alberto es una decisión" y que le parece "muy bien", al tiempo que señaló su "profundo respeto por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

"Vamos a llegar ordenados al cambio de mando", valoró. (Télam)