La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, convocó a un acto de "homenaje a las víctimas del terrorismo", en referencia a las organizaciones guerrilleras que lucharon contra la dictadura militar en los años '70, y desató un escándalo con airadas críticas de agrupaciones de izquierda, peronistas y sindicales, quienes anunciaron una marcha para expresar su repudio. El encuentro, que se desarrollará según está previsto este lunes a las 17 en la Legislatura porteña, ocurre luego de que salieran a la superficie distintos vínculos que habría mantenido la actual diputada nacional con altos mandos del terrorismo de Estado como Jorge Rafael Videla o Miguel Osvaldo Etchecolatz. Por su parte, organismos de Derechos Humanos, peronistas, sindicales y de izquierda anunciaron una manifestación para remarcar su "enérgico repudio" a la iniciativa de Villarruel. "No hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice, que no sólo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva", indicaron esas organizaciones a través de un comunicado. Pese a que Villarruel no tiene ningún vínculo con la Legislatura porteña, es la principal impulsora de esta onvocatoria contra la llamada "subversión", que tendrá como marco la presentación del libro de Ceferino Reato sobre la bomba en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba un centro clandestino de detención. La invitación lleva el sello del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la entidad que Villarruel fundó en 2006 para resistir la reapertura de los juicios a los genocidas por los crímenes de lesa humanidad. Enterada de esta actividad, la CTA de los Trabajadores que lidera el diputado nacional kirchnerista Hugo Yasky difundió un comunicado de "repudio enérgico" al "acto negacionista" que convoca Villarruel. "A 40 años de la vuelta de la democracia, es alarmante que haya diputados y diputadas negando la historia, la tortura y el asesinato de 30.000 compañerxs y avalando la última dictadura cívico-militar, algo que constituye una violación a la legislación vigente. Reivindicar el terrorismo de estado no solo va contra las leyes de nuestro país, sino del más elemental sentido común y la convivencia democrática", sostienen. "Asimismo, nos preocupa que la fuerza principal de la Legislatura porteña, un ámbito que también fue víctima de la dictadura, brinde y garantice un espacio para estos discursos que van en contra del fortalecimiento de los valores democráticos fundamentales", agregan en el escrito. Por último, señalaron "la necesidad de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cancele este acto y cualquier tipo de eventos de las mismas características". Por su parte, la legisladora porteña del PTS (Frente de Izquierda) Alejandrina Barry, e hija de desaparecidos se sumó al "repudio enérgico" de ese homenaje al considerar que se trata de "una reivindicación de la dictadura genocida". "Se trata de una verdadera provocación que en la Legislatura se realice una actividad a 40 años del fin de la dictadura para promover la impunidad de los crímenes más atroces del terrorismo de estado", afirmó. "No es un homenaje, es un reivindicación de la dictadura llevada adelante por la propia Victoria Villarruel que propiciaba las visitas de jóvenes a Videla y aparecía entre los contactos del genocida Miguel Etchecolatz como parte de su círculo de confianza

Ella ha militado históricamente para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, desaparecieron a nuestros familiares y se apropiaron de nuestros hermanos", agregó. Para finalizar, la legisladora de izquierda concluyó que "la pelea colectiva durante años de familiares y organismos de derechos humanos, ha permitido condenar a muchos de los genocidas y también evitar sus intentos de impunidad como fue el fallo del 2x1 de la Corte Suprema". SH/MAC NA