La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, manifestó este sábado su disconformidad respecto del radicalismo y otros sectores de Juntos por el Cambio, ya que consideró que "al único que le conviene la neutralidad" es al postulante presidencial Sergio Massa (UP). "En el momento en el que hay un grupo de JxC que decide que se va a mantener neutral o distante a esta discusión, está ayudando al único que le conviene esa supuesta neutralidad, que es Massa", aseguró Villarruel en diálogo con Radio Rivadavia. En esa línea, la candidata a vicepresidenta subrayó: "Acá no hay mucha chance de que elijas un gris cuando hay blanco o negro, esa es la cruda realidad". A su vez, la referente de La Libertad Avanza dijo que hay dos sectores dentro de la UCR. "El radicalismo del interior es sumamente distinto al de CABA. Tienen otras ideas y valores", comparó. "No demonizo a todo el partido radical ni mucho menos. Si hay quienes quieren ser neutrales en una situación que no es posible serlo, haya ellos", agregó la candidata a vice de LLA. En este sentido, Villarruel sostuvo que a la sociedad le va a "quedar claro" quienes quieren "continuar con esto" y quienes quieren "romper" a costa de mediar con el espacio que entró en el balotaje, en alusión a su propio partido. Por otra parte, la compañera de fórmula del candidato presidencial Javier Milei (LLA) aseguró que es "un error" votar en blanco en la segunda vuelta. "Creo que hay que manifestarse por cualquiera de las dos posiciones, pero hay que votar dando una opinión". MB/MAC NA