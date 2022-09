La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal inició una visita a la ciudad cordobesa de Marcos Juárez para mantener reuniones con diversos sectores sociales y apoyar a los candidatos de esa coalición para las elecciones municipales del próximo 11 de septiembre.

Entre las acciones desplegadas por Vidal, hoy hubo una visita a una fábrica de llantas para uso agrícola, una reunión con mujeres y una caminata por el centro comercial de la ciudad, se informó en un comunicado.

"Me gustaría que esta elección sea una ratificación al buen trabajo, al trabajo honesto, comprometido, a los resultados, a los hechos de ocho años de gestión, que no van a demostrar que pueden hacer una transformación sino que ya la hicieron y que la quieren seguir profundizando", expresó la exgobernadora de Buenos Aires en referencia a la gestión actual de Pedro Dellarossa, del PRO.

Añadió que "la elección también puede ser una señal a los argentinos que el cambio es mayoría y los vecinos de Marcos Juárez van a tener la oportunidad de que todos los argentinos los escuchemos".

En conferencia de prensa con los medios de la localidad, Vidal dijo, entre otras críticas, que "no tenemos que perder de vista que los problemas que angustian a los argentinos y que no los dejan dormir no están en Juncal y Uruguay sino están en la inflación y en la pobreza y en los trabajadores que se encuentran en riesgo de suspensión".

"Los problemas de los argentinos no están en el problema judicial de ningún dirigente, que como cualquier ciudadano tiene que someterse a la justicia y cubrir con todas las instancia judiciales que tenga para defenderse", abundó.

Consultada sobre la posibilidad de una supuesta propuesta de suspensión de las PASO, Vidal precisó: "Creemos que las reglas electorales no pueden cambiarse a un año del cierre de listas, creemos que es irregular".

"Todas las alteraciones a las reglas democráticas, sólo las hace alguien que no quiere una votación honesta, que no quiere enfrentarse a las urnas con las reglas establecidas", añadió. (Télam)