La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal afirmó hoy que todos los dirigentes del espacio opositor deben "hacer una reflexión" y entender que los cruces que se dieron esta semana no son el "camino" a seguir. "Creo que todos tenemos que hacer una reflexión de lo que pasó esta semana y entender que este no es el camino", subrayó la ex gobernadora de Buenos Aires. Para Vidal, "no debe haber lugar para las descalificaciones, hay que corregirlo". "No me van a encontrar a mí descalificando ni a los integrantes de mi partido ni al adversario. No hay lugar para eso porque la gente está muy angustiada y sería una falta de respeto. Espero que haya sido solo el arranque y que en los próximos días nos vean juntos compitiendo en una interna que al final nos va a tener a todos en la misma lista el 12 de septiembre", explicó Vidal. En otro orden, la precandidata porteña se refirió al desafío de Juntos por el Cambio para mantener las 10 bancas que arriesga este año en la Ciudad. "Tenemos que sacar más del 70 por ciento de los votos para mantener los 10 diputados que tenemos. Cada uno de los diputados que perdamos van a ir al Frente de Todo y hay que evitar que consigan la mayoría automática en el Congreso", resaltó Vidal. Además, expresó: "Estamos entrando en la última oportunidad para salir adelante y veo mucha gente desesperanzada que ve que sus hijos se van del país y no pueden hacer nada para evitarlo

No quiero esa Argentina". "En 2023 quiero que gane Juntos, que gane una alternativa contraria al kirchnerismo. Yo tengo vocación de ser presidenta pero que encabece quien esté en mejores condiciones para liderar el proceso", agregó. MG/KDV NA