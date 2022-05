La diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal continuará mañana lunes en Córdoba con su gira nacional, en el marco de sus intenciones de consolidar su espacio en Juntos por el Cambio y competir por la Presidencia de la Nación, en medio de fuertes disputas internas de la coalición opositora por las futuras postulaciones y posibles alianzas con otros sectores, como el del derechista Javier Milei.

Tras haber estado en Chubut, San Juan y Neuquén, Vidal viaja ahora a Córdoba para reunirse con empresarios en la Bolsa de Comercio de la capital provincial, donde "expondrá y responderá preguntas" de los hombres de negocios, informó un comunicado de prensa.

Además recorrerá una empresa de autopartes y mantendrá un encuentro con los referentes de Juntos por el Cambio de la provincia.

"Vamos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan", reiteró la exgobernadora.

Y reiteró que "yo quiero ser Presidenta, pero no estoy apurada, quiero transformar mi país, pero cuando me toca, si me toca".

En ese sentido, y en medio de las disputas de la coalición opositora por lo espacios de poder y las candidaturas presidenciales para 2023, Vidal remarcó que "es mucho más importante el para qué que el quién".

Así, sobre su postulación a la Presidencia de la Nación, reiteró que "puede ser en 2023 o en 2027".

En JxC hay varios dirigentes que pretenden la candidatura presidencial de ese espacio para el año próximo, entre ellos Patricia Bullrich (titular del PRO), el jefe de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el propio expresidente y líder de la alianza opositora Mauricio Macri.

(Télam)