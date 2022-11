La diputada nacional y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal (PRO) inició hoy una gira por Formosa, donde programó reuniones con vecinos, empresarios y dirigentes políticos de su espacio.

"Los diputados nacionales representamos a los argentinos, y estoy convencida de que no se puede representar lo que no se conoce no se siente y no se escucha", dijo Vidal, se informó en un comunicado

Formosa es la decimoséptima provincia que recorre la exgobernadora bonaerense, quien esta semana, tras una reunión de la "mesa chica" del PRO, fue ratificada como una de las tres precandidatas presidenciales de ese partido, junto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

(Télam)