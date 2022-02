La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal consideró hoy que los últimos sucesos políticos en el país, marcados por la gira internacional del Presidente, el acuerdo con el FMI y los fallecidos por consumir cocaína adulterada en el conurbano bonaerense demostraron que el presidente Alberto Fernández "no está capacitado para gobernar".

"Este Gobierno demostró durante estos dos años que no sabe gobernar", denunció Vidal, quien además, cuestionó los dichos del Presidente ante Vladimir Putin. "Es otra muestra de su improvisación y desconocimiento de cómo funciona el mundo", señaló la diputada, y afirmó: "En el medio de la discusión que va a condicionar la política económica de los próximos años, el Presidente le dice a Putin que quiere ser la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica". En la misma línea, la ex gobernadora rememoró las giras del ex jefe de Estado, Mauricio Macri, a las que destacó por "volver con inversiones" para el país.

Por otro lado, en diálogo con Radio Rivadavia, Vidal cuestionó la tarea de los ministros de Seguridad Aníbal Fernández y Sergio Berni ante las problemáticas de narcotráfico que azotan la provincia de Buenos Aires. En torno a los muertos e internados por el consumo de cocaína adulterada en el conurbano bonaerense, la legisladora afirmó: "Ni (Sergio) Berni ni Aníbal (Fernández) logran ponerse de acuerdo para hacer un trabajo conjunto en la provincia más grande del país. Lo que tuvimos es la ausencia total de una política para combatir el narcotráfico". Además, denunció que la fuerza policial está involucrada en el circuito de la venta de droga modificada. "Hay un sector de la policía que es parte de esto. No pudo haber pasado esto en un lugar que fue allanado y que tiempo después se volvió a abrir para vender droga. Por eso nosotros derribábamos bunkers", subrayó.

Click to enlarge A fallback.

"Este es el resultado de un Estado ausente, que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos. Tenemos que entender que cuando no combatimos a los narcos dejamos que la droga se lleve a nuestros hijos", indicó. Por último, consultada por la posición de Juntos por el Cambio en el Congreso, ante la presentación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la legisladora aseguró que el bloque trabaja en una decisión unificada. "Es muy difícil saber que va a ser la oposición con la división del oficialismo, y ante un papel en blanco, porque nunca vimos nada por escrito", concluyó. SR/MG/OM NA