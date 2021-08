La primera precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró hoy que en las próximas elecciones "la gente tendrá la oportunidad de decidir cuál es el modelo que quieren" y consideró que el Gobierno nacional "no se hace cargo de nada y siempre busca echarle la culpa al otro".

"Las próximas elecciones dan la oportunidad a los argentinos de elegir si quieren este modelo, que no es solamente una foto de una fiesta que violó las restricciones. La gente tendrá una enorme oportunidad el próximo 12 de septiembre (fecha de las PASO) para determinar si esto del Presidente (Alberto Fernandez) significa que ha perdido la credibilidad", señaló la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires en declaraciones a radio Mitre.

De esta forma se refirió la postulante de Juntos a las explicaciones que el presidente Alberto Fernández formuló sobre la foto de una reunión de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez en 2020, en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

"No me alcanzan sus explicaciones y sobre todo no le alcanzan a las más de 108.000 familias que no pudieron despedir a sus seres queridos durante ese tiempo de restricción; creo que el Presidente tenía que pedir un perdón sincero y, además, presentarse a la Justicia", afirmó Vidal.

En esa línea, aseguró que el jefe del Estado "violó la norma que él mismo dictó, por lo que tiene que recibir un juicio igual que cualquier otro ciudadano en su lugar".

"Este es un gobierno que nunca se hace responsable de nada y siempre busca echarle la culpa a otro, que le expliquen a los que sufrieron las restricciones que este tema de la foto es una estrategia de la oposición, no hay justificación por lo que sucedió", acotó Vidal.

De ese modo, explicó que "cuando hay algo que es inexcusable, lo único que uno puede hacer es pedir perdón y hacerse responsable sometiéndose a las consecuencias".

Respecto del pedido de juicio político al Presidente que impulsa el bloque de diputados del PRO, Vidal subrayó que "no solo se impulsó el juicio político, sino que al mismo tiempo se impulsa una comisión investigadora y se hizo así porque creemos que el oficialismo va a bloquear la posibilidad del juicio político".

En ese punto, precisó que, "en cambio, la comisión investigadora, que se aprueba por mayoría simple, nos va a permitir pedir informes y documentación, como hicimos con la vacuna Pfizer en su momento, que realmente se pudo poner la luz en el tema gracias al trabajo y a la investigación de nuestro bloque". (Télam)