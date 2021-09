La candidata a diputada nacional porteña de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal admitió que hay "bronca, enojo y tristeza contra la política en general" en el electorado y, tras afirmar que está "conmocionada y conmovida" por el resultado de las PASO, sostuvo que no toma su triunfo en la ciudad de Buenos Aires "como un premio", sino como una "gran responsabilidad".

"Estoy conmocionada", aseveró Vidal sobre el resultado de las elecciones primarias de este domingo en el comienzo de una entrevista por Radio Rivadavia.

La alianza Juntos por el Cambio (JXC) se impuso en 14 de las 15 Comunas porteñas en las PASO con el 48,19% de los votos (con 98,65% de mesas escrutadas) y la de Vidal fue la lista más votada.

La exgobernadora bonaerense sacó el 68,35% de los votos de la coalición, contra el 23,33% de Ricardo López Murphy (Republicanos) y el 8,32% de Adolfo Rubinstein (Adelante Buenos Aires), sus contrincantes en la interna.

Consultada sobre cómo seguirá la tarea con ellos, Vidal dijo que "desde anoche" comenzaron a trabajar juntos, y confirmó que López Murphy se incorporó en el cuarto lugar de su lista para diputados nacionales.

"Tenemos que estar juntos para ofrecerle una alternativa a los argentinos", añadió la candidata porteña.

Para la exgobernadora se trata de una "rebelión de los mansos" contra "una forma de gobernar", pero sobre todo contra "una forma de ser".

"No lo tomo como un premio o un cheque en blanco, sino como una gran responsabilidad", dijo sobre su victoria.

Vidal y Larreta

También observó que "hay bronca, enojo y tristeza contra la política en general" en todo el electorado.

Por eso consideró que la oposición debe convertirse en "alternativa seria y responsable que les puede proponer un camino mejor" a los descreídos.

"Hoy más que nunca tenemos que dar el ejemplo", agregó, y consultada sobre qué distrito la movilizó más, señaló los resultados de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.

"Me conmovió que los bonaerenses no se resignen, no se sometan, pongan un límite", aseveró. "Para mí fue muy conmovedor ganar la provincia de Buenos Aires, que Diego y Facundo lo hicieron", indicó sobre Santilli y Manes, respectivamente, los candidatos de JXC en suelo bonaerense.

Para Vidal fue ver "de vuelta que los bonaerenses le decían sí a esa forma de gobernar" que ella encabezó entre 2015 y 2019, según su lectura.

"También me conmovió el abrazo de los porteños, porque volví y me recibieron bien, me dieron un lugar, me eligieron para encabezar la lista y no puedo parar de agradecérselos", sostuvo Vidal, que volvió a postularse en la ciudad de Buenos Aires, de la que fue vicejefa de Gobierno, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires. (Télam)