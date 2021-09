La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal se expresó sobre el reciente spot del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y advirtió que la "seguridad es un tema muy serio para hacer de esto un show". "Más que de Berni quiero hablar del narcotráfico y no solo hablar sino hacer, porque en campaña hay mucho discurso, mucho spot que pretende ser simpático, incluso banalizando temas graves como el del consumo" de drogas, señaló la ex gobernadora en declaraciones radiales.

De esa forma, salió al cruce del spot de Berni que aludió a Vidal con la frase "’La Leona’ se convirtió en gatito y salió corriendo para Capital". La precandidata, al respecto, marcó diferencias con la política de seguridad del Gobierno actual: "Yo hablo con los hechos, cuando yo fui gobernadora hubo 8 mil narcos presos contra 4 mil del gobierno de Scioli y hace un año y medio que no veo operativos en la provincia de Buenos Aires".

"Cada vez que hablo con madres del conurbano profundo me dicen que los transas volvieron a vender, el año pasado se liberaron 2.500 presos con la excusa del Covid, esa es la realidad que me preocupa", afirmó. Por último, Vidal sentenció que "un spot o una foto no define una política contra el narcotráfico", sino que "hay que ir a las estadísticas", porque "la seguridad es un tema muy serio para hacer de esto un show". Berni se metió en la campaña electoral para las PASO del 12 de este mes pese a no ser candidato, y lo hizo a través de un spot que emitió en las últimas horas en el que respalda a la gestión de Axel Kicillof que integra, critica a Vidal y además parodia al precandidato Florencio Randazzo.

SPC/MG/OM NA