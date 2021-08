La precandidata a diputada de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que trabaja para que la coalición triunfe las elecciones presidenciales de 2023, y consideró que los dirigentes de ese espacio optaron por "dar vuelta la página por que no es momento de agresiones", tras un arranque de campaña signado por fuertes cruces internos.

"Los problemas que tiene la Argentina, que no son nuevos, no los va a resolver un partido. Se necesita urgentemente un acuerdo de distintas fuerzas políticas. Quiero ser la voz de los que quieren un país distinto. Estoy trabajando para que Juntos por el Cambio gane en 2023. Ese camino se empieza a construir en esta elección, no se puede esperar", señaló Vidal.