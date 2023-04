La diputada María Eugenia Vidal (PRO) reiteró su "desacuerdo" con la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de propiciar la realización en el distrito de elecciones concurrentes y con Boleta Única y Electrónica para cargos locales, aunque aclaró que eso no significa que haya "una ruptura" en el espacio político.

"Estoy en desacuerdo con la decisión de Horacio, no es una ruptura. Le manifesté mi desacuerdo a Horacio antes de que tomara la decisión, fue una decisión que no comparto. Horacio sabía de mi desacuerdo", insistió la exgobernadora bonaerense.

Asimismo, Vidal dijo que va a definir su precandidatura presidencial "en algunas semanas". "Nadie me urge a tomar una decisión", afirmó en declaraciones formuladas anoche en el canal TN.

Tal como lo hiciera días atrás en sus redes sociales, y en línea con el expresidente Mauricio Macri, la diputada volvió a expresar su disconformidad con la decisión del jefe de Gobierno de habilitar que los comicios locales se realicen de forma separada de los nacionales, en una misma jornada electoral, pero con otro sistema de votación.

En la entrevista, Vidal cuestionó "las ambiciones personales" de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y consideró que la coalición opositora y el PRO "no nacieron para esto".

Vidal y Larreta

"JxC y el PRO no nacieron para hacer un show y estar de discusión en discusión para ver a quién le toca un cargo. No voy a ser cómplice de eso. No es una forma de mostrar que estamos comprometidos. Tampoco me parece bien que un candidato descalifique a otro", remarcó.

No obstante, la legisladora aseguró que más allá de "los desacuerdos" que existan en la coalición opositora, "no hay una ruptura", y aseguró que su posición en la interna "no será la de ser protagonista de una novela".

"Esta cuestión tampoco pondrá en juego la amistad que tengo con Horacio desde hace más de 20 años. Esto se tiene que vivir como un aprendizaje. El mayor problema que tienen los argentinos es ver un muro negro a futuro. Si la política ofrece esta discusión, me enoja. Pero no voy a hacer nada que dañe al PRO ni a JxC", insistió.

Sobre su precandidatura presidencial, Vidal aseveró que "definirá en algunas semanas" si la presenta, y aseguró sentirse "preparada" para asumir la responsabilidad de ejercer la jefatura del Estado.

"La Argentina que viene es difícil y requiere experiencia. Es más importante mostrar equipo. Mi compromiso con los argentinos está por encima de cualquier dirigente político. Tenemos una responsabilidad mayor que las propias apetencias personales", subrayó. (Télam)