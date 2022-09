La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal reiteró hoy en Catamarca que "este no es un momento de discusión de candidaturas" en esa alianza para las próximas elecciones y advirtió en cambio sobre "la necesidad de unidad" en la coalición opositora.

"Creo que vamos a volver a ganar si los argentinos nos acompañan el año viene, pero ya llevamos muchos años. Estamos convencidos de la necesidad de unidad", dijo Vidal en conferencia de prensa durante una visita a la provincia, como parte de su armado político nacional.

Al referirse a JxC, expresó que "es una coalición que está por entrar en su octavo año, esta no es una coalición que estamos armando ahora para ganar la elección del año que viene. Ya gobernamos, y gobernando juntos no tuvimos la fractura, ni las divisiones que vemos en la coalición oficialista actual".

La exgobernadora bonaerense puntualizó que "habrá un momento, y seguramente no será este año, porque este no es un momento de discusión de candidaturas, pero llegará el momento en el que dentro del PRO nos sentaremos a darnos una discusión sobre cuál queremos que sea nuestra oferta electoral y luego se dará la misma discusión dentro de Juntos por el Cambio. Y donde no haya acuerdos habrá PASO para dirimir las candidaturas".

Sobre su visita a la provincia, manifestó que recorrerá la ciudad capital y el interior profundo. "Vengo a recorrer la provincia en su capital, en su interior, a escuchar a productores, a escuchar a vecinos, a escuchar a especialistas en salud mental", describió.

"Creo que la Argentina para ser representada federalmente debe ser conocida y no solamente en las capitales, sino también en lo que lo que los argentinos llamamos el interior profundo; por eso además de estar en San Fernando voy a estar en Fiambalá y en Tinogasta en estos días", afirmó.

Vidal explicó que esta es la duodécima provincia que visita y que a los argentinos les preocupa la inflación. "De Jujuy a Ushuaia no hay argentino que no se vaya a dormir preocupado por la inflación. La inflación cambia nuestra realidad cotidianamente, porque lo que más ha subido han sido los alimentos y eso hace que nuestro bolsillo parezca cada vez más chico y que salario lo corra de atrás", explicó.

"La Argentina tiene una inflación promedio desde que volvió la democracia del 48% anual sin contar la hiper y es un problema de muchas décadas en la Argentina. Pero en particular en este gobierno se agravó sensiblemente", añadió.

