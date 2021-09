La primera precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró hoy que "hay una decisión del pueblo de reafirmar el rumbo, incluso sabiendo que las cosas no están bien".

"En el termómetro de la calle, las pymes, los barrios y los comerciantes está puesta la esperanza en el presidente (Alberto Fernández) y Cristina (Kirchner), en el gobernador (Axel Kicillof) y en lo hecho", dijo la precandidata en una entrevista que concedió esta mañana a radio La Red.

La postulante manifestó que "hay una valoración positiva de este camino difícil que transitamos como país y hay una decisión del pueblo de reafirmar el rumbo, incluso sabiendo que las cosas no están bien".

"La mayoría está esperanzada en que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof saquen y pongan la Argentina y la provincia en marcha", opinó Tolosa Paz y remarcó que, de hecho, el oficialismo "va a poner a la Argentina de pie".

Tolosa Paz

Consultada sobre las demandas que percibe en sus recorridas por parte de la población, respondió que "las más fuertes son el empleo y que el salario recomponga lo perdido".

"Está puesta la esperanza en que eso lo hagamos nosotros. La gente no tiene esa expectativa en Juntos", continuó Tolosa Paz y reflexionó que la sociedad no vota al macrismo "ni loca" porque tienen presente "el tarifazo, la pérdida de laburo y que en ese gobierno se planchó el consumo".

Luego, analizó que Diego Santilli "negó el debate a los bonaerenses" en el que hubieran podido comunicar a la sociedad sus ideas y proyectos.

En ese marco, indicó que "todos creemos en la educación pública como bandera, pero deberían explicar por qué sacaron las becas Progresar o por qué destrozaron el Conectar Igualdad",

"Mauricio Macri, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Facundo Manes expresan un modelo que ajustó la educación porque tenían que demostrarle al FMI cómo cumplían con déficit cero", dijo la precandidata oficialista, quien criticó que el gobierno anterior "dejó una inflación de 53,8% y un déficit de 3.8".

Cuando se le preguntó por las declaraciones de la ensayista Beatriz Sarlo, quien expuso que "Tolosa Paz no es otra cosa que una cheta a la que le gusta decir malas palabras", la candidata se mostró "sorprendida".

Tolosa Paz con las Pymes

"Yo hago política hace 23 años. Evidentemente, ella no me lee ni me escucha y se quedó con una frase", contestó y estimó que la intelectual "no se animaría a calificar de esa manera al expresidente Macri, Larreta, Santilli o Manes".

Indicó que Sarlo "está impidiendo que las mujeres nos expresemos" y añadió que "es una mujer muy inteligente, habría que preguntarle qué nos pasa que reproducimos por una semana un hecho dicho en una entrevista de humor político", en referencia a sus expresiones en una entrevista que le hicieron youtubers, en la que afirmó que "en el peronismo siempre se garchó".

Por último, pidió acompañamiento a los votantes y razonó que se necesita de "una oposición que deje de caranchear" y que acompañe medidas que beneficien a las grandes mayorías "como la Ley de Zona Fría o la quita para los trabajadores de impuesto a las Ganancias".

"Necesitamos leyes que puedan poner una estructura firme para que, en la Argentina, gobierne quien gobierne, se sepa qué va a pasar en dos años", finalizó la precandidata a diputada. (Télam)