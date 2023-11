La legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro consideró que los candidatos que integran la fórmula presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y Victoria Villarruel, “son la peor versión del pasado”, y exhortó a la sociedad a hacer “un acto de conciencia” de cara al balotaje que se disputará el domingo.

“(Javier) Milei y (Victoria) Villarruel son una mutación de 1976 (año del último golpe de Estado en Argentina) más los cuatro años de (el expresidente Mauricio) Macri. Esto tiene que interpelar a la sociedad en su conjunto. El domingo el pueblo tiene que hacer un acto de conciencia y de defensa de la democracia”, apuntó Montenegro esta mañana en declaraciones a Radio Nacional.

La diputada sostuvo que “hay gente enojada e intoxicada”, pero que “votar a Sergio Massa no significa que tenga que afiliarse a nuestro espacio político”, y remarcó que el domingo la ciudadanía “vote por la Argentina, por la memoria que nos constituye, por la soberanía de Malvinas, por las mujeres, por los adultos mayores, las infancias, el futuro”.

“Milei y Villarruel son la peor versión del pasado, no podemos subestimarlos. Tienen capacidad de odio y se han preparado durante muchos años para hacer esto. Tienen el mandato de reescribir la historia, porque si no, no puede repetirla”, recordó.

La nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo agregó que hoy “está en disputa el sentido común. Primero hubo un Mauricio Macri que dijo que los derechos humanos eran un curro, luego un (Ministro de cultura) Darío Lopérfido que dijo que los desaparecidos no eran 30.000”.

Y agregó: "eso se naturalizó, y ahora Villarruel no tiene pudor en decir que va a gobernar con tiranía".

Por último, la diputada instó a "seguir trabajando para que después del domingo, con mucho ejercicio democrático podamos superar todo esto”. (Télam)