La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro aseguró hoy que siente "mucha bronca" por la muerte de Lucas González, el adolescente de 17 años que murió en un caso de presunto "gatillo fácil" cometido por policías de la Ciudad de Buenos Aires, y apuntó a la "conducción política" de la fuerza.

"El problema no es la ley sino la conducción política de la fuerza porque la Policía de la Ciudad en este tiempo -cinco años cumplió ayer- tiene infinidad de casos de gatillo fácil, si no me equivoco más de 120; ni hablar de los casos de violencia institucional, la persecución permanente de vendedores ambulantes, de los senegaleses en la ciudad de Buenos Aires", dijo a El Destape Radio.

"Lamentablemente es esto, la conducción política que es represiva y se llevó la vida de un chico inocente", añadió.

Montenegro expresó que vive el hecho "con mucho dolor y mucha bronca" y ​recordó que la Policía local "antes era la Metropolitana", implicada en "el caso de la represión del Borda, el (Parque) Indoamericano, después el trabajo en cooperación con la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) y de los casos de violencia institucional que tenía".

MIRÁ TAMBIÉN Ofelia Fernández pidió que se haga justicia por Lucas González

Mencionó la transformación a partir de la llegada del expresidente Mauricio Macri al Ejecutivo Nacional, momento en que se produce el "traspaso de la Policía Federal, sumando una cantidad importantísima de agentes a la Policía de la Ciudad".

Resaltó que "desde que nos enteramos del caso nos pusimos a disposición de la familia" y opinó sobre las palabras del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que "la capacidad de ponerse en tercera persona es increíble, las cosas suceden, no tienen responsabilidad política sobre esos hechos".

Click to enlarge A fallback.

"Empiezan los discursos del odio, escuchamos en estos días de que la situación de la inseguridad se resuelve metiendo bala. Y tienen que pasar estos desastres para que el oficialismo de la Ciudad trabaje en la prevención?", planteó. (Télam)