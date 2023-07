La legisladora porteña por el Frente de Todos y nieta recuperada, Victoria Montenegro, señaló hoy en Bahía Blanca que "aquellas personas, ya hoy hombres y mujeres, que puedan tener dudas sobre su identidad se animen a dar ese paso que a muchos nos tocó" en la búsqueda de la identidad.

"Cuando a uno le niegan que esa historia sucedió, cuando uno está parado en frente de ellos, eso te interpela y te obliga a redoblar los ámbitos para que pensemos a 40 años de haber recuperado la democracia la importancia que estas historias no se repitan nunca más", agregó Montenegro.

La legisladora formuló estos conceptos a la prensa en el marco de una visita a Bahía Blanca donde presentará su libro "Hasta Ser Victoria" donde relata el camino hacia la restitución de su identidad.

"En mi testimonio me tocó estar apropiada por un coronel del Ejército y en el libro lo que intenté fue totalmente honesta en cuanto a lo complejo de poder transitar esa historia y asumir tu verdadera identidad", contó Montenegro.

MIRÁ TAMBIÉN Lousteau confirmó que UCR pedirá que Rinaldi renuncie a candidatura tras comentarios “homofóbicos

"Aquellos que todavía no se animan, yo no los juzgo, al contrario necesito que se acerquen, no solo por la lucha de las Abuelas por ellos mismos, porque nosotros sobrevivimos a esa vida en la que uno percibe un montón de cosas que no terminan de entender para uno mismo", expresó.

Montenegro agregó, además, que "lo importante es que puedas encontrarte con tu verdadera identidad, porque además ya no se trata de nosotros, la mayoría somos madres y padres, es la identidad de nuestros hijos también y en breve la de nuestros nietos y de todos los argentinos".

Al ser consultada sobre el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, sostuvo que existe "un problema con la justicia en general" al poner como ejemplo que "hace muy poquito vimos como una persona como (Carlos) Blaquier murió en absoluta impunidad sin rendirle cuentas a la justicia".

"Creo que la deuda de la democracia tiene que ver con la complicidad civil, además del avance en el juzgamiento de aquellos que por ejemplo entraron a nuestras casas y nos secuestraron, sin lugar a dudas tienen que avanzar y muchos de esos juicios están frenados", afirmó. (Télam)