La exenfermera Gladys Cuervo, víctima de la dictadura militar en el Hospital Posadas, sostuvo hoy que el fallo del "2x1" que benefició a uno de sus represores, Luis Muiña, dictado en 2017 por la Corte Suprema de Justicias, fue "una amnistía encubierta" y consideró que se trató de una decisión "del partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar".

Cuervo, una de las víctimas del llamado 'grupo Swat', que integraba Muiña, relató ante los integrantes de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que no conocía a los integrantes de la Corte "sino por sus fallos" y recordó que el represor "integraba una patota paramilitar que actuaba impunemente con uniforme, fusiles al hombro y actuaba a cara descubierta".

"Quiero que se haga justicia siempre", afirmó Cuervo al hacer referencia a una de las resoluciones por las cuales son acusados los ministros del máximo tribunal, donde se investiga un posible acuerdo entre la Corte Suprema y el entonces Gobierno de Mauricio Macri para beneficiar a genocidas con el "2x1", o sea computar doble el tiempo de detención antes de contar con una sentencia firme, a partir de los dos años de prisión preventiva.

Según Cuervo, "siempre hubo espionaje en el Posadas; nunca se fueron del todo, siempre hicieron tareas de inteligencia" y señaló que el fallo que benefició a Muiña fue una decisión de "un partido que es el partido judicial que vino a continuar la obra del partido militar".

Ante una consulta del diputado de JXC Mario Negri sobre los motivos de la citación de la testigo, Gaillard precisó que Cuervo "fue convocada para demostrar cuáles son las consecuencias negativas de un fallo de la Corte y cómo afectó a las personas que vivenciaron en carne propia esa tortura, para eso fueron citados".

En su testimonio, Cuervo dijo que "el sistema judicial es corporativo. Me enteré que Rosenkrantz había instruido a dos de sus vocalías para que eligieran un caso porque no le correspondía el 2 x 1 porque era por sobrepoblación de las cárceles" y dijo que cuando conoció ese fallo "sentí que me rompían nuevamente el esternón".

"Cuando estuve secuestrada me hicieron el submarino en una bañera, me picanearon, me hacían una ronda y me pegaban como si fuera de esos muñecos rebotables, de pronto me caí para adelante y me pegaron en el esternón y me desmayé", relató emocionada Cuervo.

Según agregó, ese fallo "fue una amnistía encubierta. Nadie ignora quiénes son los sucesores del partido militar".

Las preguntas formuladas por diputados del FDT, encabezados por Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky, fueron cuestionadas por los legisladores de JXC, que acusaron al oficialismo de "hostigar y revictimizar" a los testigos que comparecen ante la comisión.

En ese sentido, la diputada de la UCR, Karina Banfi, dijo que "hemos sido todos testigos de que buscaron la revictimización de una persona que fue victima" y pidió a Gaillard que tome medidas contra Tailhade: "Acá estamos para cuidar las instituciones y a las personas que la integran, es increíble lo que acaba de pasar, nada tiene que ver por qué se la citó. Es una vergüenza que utilicen el dolor para sacar provecho político".

"No somos los herederos de ningún partido militar, estudien las posiciones, hagan una autocritica del indulto. Traer esta gente acá para analizar jurídicamente el caso Muiña en la semana del 24 de marzo es una barbaridad. Hoy para mí fue un día difícil", afirmó la diputada de JXC Paula Oliveto.

A su turno, Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, secuestrado y torturado por Muiña, sostuvo que "la Corte Suprema quiso en la figura de él, nunca entendí por qué, lo hayan elegido para estar en el 2 x1, que nos cayó muy mal".

Tras calificar ese fallo como "una aberración jurídica", Chester relató que "tengo hijos que doblan la edad que yo tenia cuando secuestraron a mi padre y seguimos buscando justicia", al señalar que "durante el gobierno de Macri hubo una oficina de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en el Hospital Posadas, ubicada en la planta baja, cerca de lo que antiguamente era la dirección del hospital".

Tras estos testimonios, la comisión de Juicio Político continuó con las audiencias previstas con Horacio Pedro Diez, Subprocurador del Tesoro de la Nación; Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz. (Télam)