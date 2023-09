El vicepresidente de la Legislatura porteña y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Ocampo, valoró hoy que la política argentina "ya tiene saldada la discusión" sobre la última dictadura cívico militar y advirtió que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, "vienen a romper" con ese pacto de los últimos 40 años y a "reivindicar" el Gobierno militar.

En ese sentido, consideró que "si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura no dictadura; y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo y nosotros".

"Pocos acuerdos tiene la política argentina. Un acuerdo de política de Estado es sustentar la democracia y la valoración que hacemos sobre la dictadura. Este señor y esta señora vienen a romper esa política de Estado que teníamos y a plantearnos que ahora hay otra situación en la que hay que revindicar la dictadura", dijo Ocampo en declaraciones a radio Con Vos.

El dirigente de la UCR calificó de "desagradable" el acto negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar organizado ayer en la Legislatura porteña por Villarruel.

MIRÁ TAMBIÉN Schiaretti y Randazzo relanzan mañana su campaña con un acto en La Rural

"Lamentablemente siempre hay nostálgicos que intentan debatir cosas que Argentina ya ha saldado. Como su mirada sobre la dictadura y lo que en el fondo puede subyacer, que es la reivindicación de la dictadura como organización política, incluso. Desde el punto de vista de la UCR estamos en contra de todo eso", destacó.

El vicepresidente de la Legislatura porteña aseguró que el partido liderado por Milei plantea "una nueva división" en la que "están ellos de un lado y el resto de la política, que ya tiene saldada esta discusión, en otro".

"Si la grieta antes era kirchnerismo y no kirchnerismo, ahora la grieta es dictadura no dictadura, y en el lado de la no dictadura estamos el kirchnerismo y nosotros", señaló.

Consultado sobre cómo se llegó a autorizar la realización de una actividad negacionista del terrorismo de Estado en la Legislatura, Ocampo resaltó que esa institución "es el Estado" de la ciudad de Buenos Aires y que se trataba de "un evento de una fuerza política que integra" ese recinto.

MIRÁ TAMBIÉN Massa advirtió que para UxP ni el medio ambiente ni los órganos tienen precio

"Lamentablemente esa expresión política tiene muchas voces en la legislatura, hicieron valer ese derecho que tiene para el evento este", agregó.

Sin embargo, resaltó que "la presentación que hicieron del tema fue un poco tramposa" porque fue anunciado para "hablar de las víctimas de los años '70".

"Si la presentación hubiese sido distinta, seguramente hubiese sido denegado", destacó.

Además, el dirigente radical cargó contra Milei al afirmar que "las reformas que él plantea necesitan pasar por el tamiz de las instituciones" pero puso en dudas sus intenciones en caso de ser elegido presidente.

"Ahora, si el piensa en imponerlas a punta de cañón es otra cosa", dijo Ocampo, y se preguntó: "¿No será que en el fondo lo que está diciendo es 'esto lo voy a hacer con los militares'?". (Télam)