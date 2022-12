Un grupo de 16 vicegobernadores provinciales también salieron a rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno Nacional le devuelva a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, decisión a la que calificaron como "una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo". "Manifestamos nuestra absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias", apuntaron. Además, sostuvieron que es "una decisión que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país". La advertencia de los vicemandatarios se suma a la hicieron los propios gobernadores, en su mayoría provenientes del PJ o de partidos provinciales peronistas, que se alinearon con el presidente Alberto Fernández y la Casa Rosada en desconocer el fallo y recusar a los cuatro miembros del máximo tribunal. Lo llamativo fue que, entre ellos, se encuentra Carlos Haquim, de origen peronista y vice de la Jujuy gobernada por Gerardo Morales, presidente de la UCR y parte clave de Juntos por el Cambio. Según el escrito, la Corte restituye a CABA los fondos "a pesar de que ha quedado firmemente demostrado que, por decreto, (Mauricio) Macri le transfirió a (Horacio Rodríguez) Larreta muchos más recursos de la coparticipación nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita" porteña. En cambio, "el actual Gobierno Nacional decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país". Además de Carlos Haquim (Jujuy), el texto está firmado por Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero); Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); Verónica Magario (Buenos Aires). En ese sentido, indicaron que el fallo es en "favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas". Y graficaron: "En la práctica cotidiana, el 93% de los argentinos y argentinas tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos". Por último, los vicegobernadores subrayaron que el fallo "afecta y severamente a las provincias, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistirlas financieramente en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades históricas entre CABA y las Provincias". Y cerraron: "¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?". NA