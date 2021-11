Rubén López, hijo del albañil y militante peronista Jorge Julio López, que desapareció en 2006 en el marco del juicio al represor Miguel Etchecolatz, se esperanzó hoy ante el trabajo de identificación de 66 tumbas NN del Cementerio de La Plata que comenzará en los próximos días el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para determinar si está allí su padre.

"Veremos si algún cuerpo es el de mi viejo pero lo que quiero es que se identifiquen los 66 cuerpos", dijo.

"Hoy empiezo una campaña para que no se llame más a esos cuerpos NN sino Personas No Identificadas, ya que sí tienen nombre y apellido, el problema es que no lo sabemos", explicó contundente Rubén en declaraciones a Télam.

Remarcó que "quiero que sea una campaña nacional, que se pueda encontrar a las familias de esas 66 personas sin identificar".

"Yo sé que desde lo legal se le llama NN, Natalia Natalia, Noche y Niebla, pero no es que esos cuerpos no tenían nombre; nosotros no lo sabemos, y lo que yo quiero es que se exhumen todos los cuerpos y se les haga un ADN", expresó.

Uno de los hijos del albañil desaparecido hace 15 años se refirió así al trabajo que viene realizado la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por Delitos de Lesa Humanidad y que investiga la desaparición del albañil, tarea que permitió detectar 66 tumbas NN en el Cementerio de La Plata, sobre las que la justicia federal platense ordenó ayer una medida de no innovar a fin de preservarlas para su identificación.

"Son 66 cuerpos sin identificar ingresados al Cementerio a partir del 1 de enero de 2006 y se ordenó no innovar para que no se tapen o destruyan pruebas, que no se modifique nada hasta que el EAAF empiece a trabajar con sus protocolos", detalló Rubén López.

Explicó que primero "harán un estudio preliminar, tomarán ciertos parámetros físicos de cada cuerpo, compararán huellas dactilares y otros rasgos y si creen que puede haber alguno que pueda ser mi viejo exhumarán el cuerpo para tener su ADN".

"Yo les dije a los fiscales que si las autopsias de estos cuerpos las hizo la policía voy a desconfiar siempre, que deben exhumarse todos los cuerpos y hacerles un ADN", reclamó.

Para Rubén, "tiene que ser una política de Estado esta campaña que lanzo hoy de identificar a esas 66 personas".

Contó que seguramente arme una convocatoria a través de la Fundación Construyendo Conciencia que preside para localizar a familiares de personas desaparecidas desde el 2006, a fin de que se les tome una muestra de ADN para cotejar con los 66 restos; campaña que ya comenzó a plantear a autoridades nacionales y bonaerenses del área de Derechos Humanos.

"Yo siento que mi viejo no está ahí (en el cementerio)", dijo a Télam compartiendo su pálpito, y afirmó que "si lo encuentran allí, bienvenido sea, pero lo que quiero es que se identifique a esas 66 personas sin identificar".

El albañil Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando estaba previsto que se presentara en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata para escuchar los alegatos del juicio contra el represor Etchecolatz, donde él había testificado a fines de junio de ese año, en uno de los testimonios más relevantes para lograr condenar al exjefe policial, quien recibió cadena perpetua.

López pudo identificar al represor como quien participó del operativo en el que fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y como uno de los que les aplicaba torturas a él y a otros detenidos en el centro clandestino de Arana. (Télam)